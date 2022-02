Onze TV-tips: Een megakleerkast, Toms reizen én een nieuwe talkshow

Andermans zaken

Een, Ma, 20.40u

Deze keer een naam die een bel doet rinkelen. Huis Baeyens is geen onbekende in de televisie-, film- en theaterwereld. Dit bedrijf gespecialiseerd in verkleedkleding en feestartikelen bestaat 111 jaar en is toe aan zijn vierde generatie bedrijfsleiders. Het bedrijf is met 80.000 kostuums wellicht de grootste kleerkast van Vlaanderen, en toch draait het niet meer. Kamal Kharmach, die zich met Andermans zaken opwerkte tot publiekslieveling van Vlaanderen, schiet te hulp. (Tove )

Reizen Waes

NPO3, Ma, 22u

Deze week kan je elke werkdag kijken naar afleveringen uit het seizoen dat Tom in 2016 draaide. Onder meer Georgië, Bangladesh en Sierra Leone komen aan bod. Dat laatste land werd twee jaar lang geteisterd door het ebolavirus. Toeristen mochten het land niet in. Begin 2016 was de crisis voorbij. Tom twijfelde geen moment en stapte op het eerste vliegtuig. Deze reeks is de ideale opwarmer voor de nieuwe internationale Reizen Waes-serie die in april begint. (tove )

De avondshow met Arjen Lubach

NPO1, Ma, 22.11u

De verwachtingen zijn hooggespannen. Arjen Lubach maakte de voorbije acht jaar een bijzondere succesvolle talkshow op zondagavond. Enkele satirische filmpjes, waaronder eentje waarin hij zijn land voorstelt aan Donald Trump, gingen wereldwijd viraal. De show gaf hij vorig jaar op om zich te concentreren op een nieuw concept: voortaan zal hij 4 keer per week een kort programma maken op de latere avond met veel aandacht voor actualiteit en satire. (Tove )