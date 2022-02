Ward Lemmelijn roeide ook tijdens ‘De Verraders’ verder: “Half kasteel had me gehoord”

Ik doe mee aan ‘De Verraders’ en neem mee: mijn roeimachine. Ward Lemmelijn (24) is niet voor niets wereldkampioen indoorroeien, een titel die hij zaterdag moet verdedigen. Ook tijdens het VTM-programma trainde de kersverse Truienaar verder. “Ik was vereerd dat ze mij vroegen.”

© vtm

Vorige week overleefden modeontwerpster Inge Onsea en zangeres Wendy Van Wanten de tweede aflevering van De Verraders niet. Ward Lemmelijn mag wel een aflevering langer meespelen, maar het was voor de roeier al een verrassing dat ze hem vroegen voor het spelletje. “Toen ze mij opbelden om mee te doen, vroeg ik eerst of er iemand had afgezegd”, lacht Ward. “Het is een spel met BV’s en ik reken mezelf toch nog niet tot die categorie. Maar ze hadden mij opgemerkt in De Container Cup.” Ward won het Play4-programma twee keer. In 2020 schreef hij de studenteneditie op zijn naam. Vorig jaar won hij het tweede seizoen van het programma dat gepresenteerd wordt door Pedro Elias en Wesley Sonck. Ging hij dan ook bij De Verraders voor de winst? “Ik ben uiteraard competitief en op voorhand had ik ook zeker die instelling. Maar toen het spel begon, besefte ik wel dat je je best wat meer op de achtergrond houdt en jezelf blijft. Ik had op dag één al door dat ik wel goed in de groep lag. Ik had dus wel graag een verrader willen zijn, want ik denk niet dat ze mij snel zouden verdenken. Maar uiteindelijk was ik wel blij met mijn rol van bondgenoot. Dan ben je toch iets rustiger. Als verrader moet je extra nadenken over alles wat je zegt en doet. Ik heb me vooral goed geamuseerd.”

Roeimachine

“Ik had niet zo veel stress als de anderen”, gaat hij verder. “Ik denk dat ik samen met Bart Kaëll daar het minste last van had. Wij waren chill en deden heel de dag wat lollig. Ik denk dat dat ook wel positief geweest is voor mij. Ik laat alles een beetje op mij af komen. Anderen sliepen heel slecht en je merkte wel dat dat op hen begon te wegen. Ze werden prikkelbaarder. Ik moest aan het ontbijt altijd bekennen dat ik keigoed geslapen had.” (lacht)

LEES OOK. Genkse Nora Dari in VTM-spel ‘De Verraders’: “Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld”

Aan de ontbijttafel werd ook elke dag duidelijk wie ’s nachts het slachtoffer van de verraders geworden was. Als Ward goed uitgeslapen verscheen, was dat voor sommigen geen verrassing. “Ik had tegen de programmamakers gezegd dat ik graag wilde meedoen, maar ik moest wel tweemaal per dag kunnen trainen. Ze hebben er toen voor gezorgd - en dat vind ik echt wel knap van hen - dat ik een grote suite had. Ze zijn thuis mijn roeimachine en gewichten komen halen. ’s Morgens deed ik dan mijn ergometertraining en ’s avonds mijn krachttraining. Zo kon ik toch opbouwen naar een indoorwedstrijd. Ik moest ’s ochtends wel zo stil mogelijk zijn, maar aan het ontbijt bleek dat de helft van het kasteel mij al had horen roeien”, lacht hij.

“Bart Kaëll en ik hadden het minste last van stress. Wij waren chill en deden heel de dag wat lollig” Roeier Ward Lemmelijn over ‘De Verraders’

Liegen

Het lastigste aan het spel vond de PXL-student het stemmen. “Je bent bezig met mensen die je heel graag hebt, maar op het einde van de dag moet je toch een naam op dat papier schrijven en iemand naar huis sturen. Ik denk dat je in het begin vooral aan zelfbehoud doet. Je laat je wat meeslepen door de anderen. Ik wou niet te hard opvallen, dus ging de gesprekken niet leiden. Maar aan de andere kant mag je ook niet te fel naar de achtergrond verdwijnen, want anders vermoorden ze jou misschien omdat je niet actief genoeg meespeelt. Als het nodig is voor het spel, zal ik wel liegen en kan ik dat ook wel. Maar ik doe het niet graag.”

Ward Lemmelijn: “Als dat nodig is voor het spel, zal ik liegen. Maar ik doe het niet graag.” — © vtm

Fans

Na al enkele jaren lichamelijke opvoeding in Hasselt te studeren, verhuisde Ward zo’n zes maanden geleden van Tienen naar Sint-Truiden. “Ik voel mij wel thuis in Limburg. Mijn vriendin komt uit Tongeren, dus voor ons was dat een goede uitvalsbasis.” Op 26 februari moet hij zijn wereldtitel in het indoorroeien verdedigen. Dat WK is volledig virtueel. “Er komt dan ook een hele bende uit De Verraders langs om te supporteren. Sommigen zijn zelfs al eerder naar een wedstrijd komen kijken. Ik heb aan het programma dus heel wat mooie vriendschappen overgehouden, en ook extra fans.”