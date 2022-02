IN BEELD. Prachtige slotceremonie zet punt achter 24e Winterspelen in Peking: olympisch vuur is weer gedoofd

In Peking is zondag een einde gekomen aan de 24e Winterspelen. Shorttrackster Hanne Desmet, bronzenmedaillewinnares op de 1.000 meter, droeg tijdens de sluitingsceremonie de Belgische vlag het olympisch stadion in.

IOC-voorzitter Thomas Bach bedankte China voor de “fantastische en veilige ontvangst”. “De organisatie was fenomenaal. Met deze ‘echt uitzonderlijke Winterspelen’, verwelkomen we China als Wintersportland. “ Bach had ook een politieke boodschap. “Atleten van overal ter wereld hebben hier getoond dat verschillen in cultuur overwonnen kunnen worden en dat we allemaal gelijk zijn. Ik hoop dat de politieke leiders geïnspireerd zullen zijn door hun voorbeeld van vrede en solidariteit. We moeten ook nog het coronavirus bestrijden en dat kunnen we alleen maar samen: door samen sneller te gaan, samen hoger te mikken, samen sterker te zijn. Ik roep de internationale gemeenschap dan ook op om vaccins wereldwijd voor iedereen toegankelijk te maken.”

© REUTERS

Vervolgens verklaarde Bach de 24e Winterspelen voor gesloten en nodigde hij, zoals de traditie dat wil, “de jeugd van de wereld op” voor de 25e Spelen. Het olympish vuur, dat vrijdag 4 februari aangestoken werd in het Vogelneststadion, werd daarop gedoofd.

Na de Zomerspelen van Tokio waren dit de tweede Spelen in coronatijd. Alle deelnemers, begeleiders, vrijwilligers en andere aanwezigen bevonden zich de voorbije twee weken in een “superbubbel”‘, volledig afgesloten van de Chinese bevolking. Iedereen werd dagelijks getest op het coronavirus. De strenge aanpak van China bleek te werken. Ruim 1,8 miljoen coronatests leverden tijdens de Spelen 437 positieve gevallen op.

Ook sportief werden de Spelen een voltreffer voor China. Met vijftien medailles, waarbij negen gouden, eindigde het land op de derde plaats in de medaillestand, na Noorwegen en Duitsland. Ook voor België werden de Spelen een succes. Na het brons van Desmet zette snelschaatser Bart Swings de kers op de taart met goud in de massastart. Het was nog maar de tweede keer dat de Belgen twee medailles veroverden op Winterspelen. In 1948 gebeurde dat in Sankt-Moritz.

De volgende Winterspelen vinden van 6 tot 22 februari in Italië (Milaan en Cortina d’Ampezzo) plaats.

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© EPA-EFE

© REUTERS

© AP

© REUTERS