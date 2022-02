Annemarie Worst sluit veldritseizoen af met zege in Sluitingsprijs Oostmalle: “En nu genieten van wat rust”

“Het is leuk om met een mooie overwinning het seizoen te kunnen afsluiten”, aldus de Nederlandse. “Het was een wedstrijd met heel wat emoties. Ik had na de start meteen een goed gevoel en wou direct het tempo strak houden. Ik sloeg een kloof en moest van dan af alleen aan de bak. Dat was wel wat vroeg, maar ik wou toch mijn kans gaan. Ik maakte dan een fout en sloeg tegen de grond. Zo kwam de tegenstand opnieuw heel kortbij en was het voor mij de taak om hen op afstand te houden. Op twee ronden van het einde kon Lucinda Brand dan toch naar mij rijden en ook Denise Betsema slaagde erin ons bij het ingaan van de slotronde te vervoegen.”

En dan maakte de Europese kampioene een fout en lag de weg helemaal open voor Annemarie Worst. “Het lag er op die plaats heel verraderlijk bij. Ik ook was daar al eens ten val gekomen. Dat hoort nu eenmaal bij het veldrijden. Ik kan nu met een heel goed gevoel een streep trekken onder mijn seizoen en genieten van wat rust.”