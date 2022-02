Meeuwen neemt afscheid van pastoor Louis Maus (80): “Een integer man die mensen verbindt”

De afscheidnemend pastoor liet de Sint Martinuskerk nog eens vollopen. In zijn afscheidswoord memoreerde hij dat hij zich als Antwerpenaar steeds erg goed had thuis gevoeld in het Limburgse Meeuwen Gruitrode.

Ook de vijf Meeuwen-Gruitrodense parochies kijken terug op een prettige samenwerking. “Een integer mens en een pastoor die mensen verbindt. Met oprechte vriendschap en interesse in de mensen en de gemeenschap.”

Jeugd- en andere verenigingen waren massaal aanwezig en namen persoonlijk afscheid. Opmerkelijk is dat zijn aandacht ook uitging naar de minder goed bedeelden van de maatschappij. Kortom, begaan met een ieder die op zijn pad kwam. Ook in een tijd waar corona nog steeds een probleem vormt om veilig samen te komen en geen echte ruimte is voor contact aan de keukentafel stond de deur van de pastorie altijd open. Zijn geroemde Congobar - pastoor Maus was als missionaris actief in Congo - is daarvan een mooi voorbeeld.

Namens de vijf parochie ’s en het federatiebestuur werd pastoor Maus na de misviering een passend cadeau aangeboden, wat goed in de smaak viel. RDr