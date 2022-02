Burgemeester Nijs: “Scheef gewaaid torenkruis vormt geen gevaar”

Het torenkruis lijkt vanaf de grond vervaarlijk scheef over te hellen, en er is nog stormweer op komst. “Zaterdag heeft de brandweer met behulp van een drone een inspectie uitgevoerd. Het bewijst weer eens het nut van het drone-team in onze hulpverleningszone, want vanaf de grond is dit heel moeilijk in te schatten”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Op basis van de luchtbeelden is een analyse gemaakt en bleek dat er geen onmiddellijk gevaar is voor de openbare veiligheid. Het torenkruis bestaat namelijk uit een stalen buis die nog altijd meer dan een meter in de kerktorenspits is verankerd. Door de wind is de staaf scheef geplooid, maar hij zit dus nog stevig vast. De kerkdiensten kunnen voorlopig gewoon doorgaan. Maar we volgen natuurlijk de situatie daar wel op. Ondertussen raden we mensen wel aan om zich niet te dicht bij de kerktoren op te houden.”

Maandag bekijkt de burgemeester hoe een herstelling kan gebeuren. “Dat zal bekeken worden, in overleg met de kerkfabriek. Het is één van de waardevolste monumentale gebouwen in onze stad, en daar moeten we zorg voor dragen.”