Jasper Philipsen snelt naar ritwinst in eerste etappe UAE Tour

Jasper Philipsen heeft zondag de openingsrit in de UAE Tour gewonnen. Onze landgenoot haalde het na 184 km in Madinat Zayed in de sprint voor Sam Bennett (Bora-hansgrohe) en Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Tom Devriendt finishte als negende. Philipsen is meteen ook de eerste leider.

Het coronavirus raast momenteel door het peloton en dat liet zich voelen in de UAE Tour. Lotto Soudal kwam met slechts vier renner aan de start, Intermarché-Wanty Gobert en Trek-Segafredo met vijf renners en heel wat teams, waaronder Quick-Step Alpha Vinyl met zes in plaats van zeven renners.

Tadej Pogacar is titelverdediger in de UAE Tour en ging ook nu op zoek naar de eindwinst, maar zondag moest hij nog niet aan de bak. De sprinters waren immers aan zet in deze 184 km lange etappe met start en aankomst in Madinat Zayed, onderweg ging het bijna grotendeels door de woestijn, maar dat leidde niet tot waaiers.

Vijf renners kozen al vroeg het hazenpad. Onder hen één landgenoot met Xandres Vervloesem, verder Pavel Kochetkov, Luca, Rastelli, Dmitry Strakhov en Alessandro Tonelli. Maximaal gunde het peloton hen vijf minuten, Strakhov zag door een lekke band al vroeg z’n vlucht stranden, de vier renners zetten door. Maar het waren vogels voor de kat. In het peloton ging het tempo in het slot eindelijk de hoogte in, op 25 km kwam Rick Zabel daardoor ietwat vreemd in het midden van het peloton ten val, maar zonder al te veel erg, zes kilometer later werden de vluchters ingerekend.

De sprinttreintjes kregen vorm, vooral Team BikeExchange leverde heel wat werk voor Dylan Groenewegen, net zoals Groupama-FDJ voor Arnaud Démare, maar het was Hammenaar Jasper Philipsen die het gaatje vond en in zijn eerste wedstrijd van het seizoen naar de zege sprintte. Hij is meteen ook de eerste leider, voor Sam Bennett en Elia Viviani.

Al maakte Dylan Groenewegen, nummer vier vandaag, zwaar misbaar bij het overschrijden van de finishlijn. Volgens de Nederlander deed Philipsen op niet correcte wijze de deur dicht. De jury bekeek de beelden, maar veranderde niks aan de uitslag.

“Ik had geen vertrouwen”

“Het was een heel snelle finish”, aldus Philipsen na afloop. “De laatste rechte lijn was vijftig kilometer lang, dus we konden de finish van heel ver zien liggen. De ploeg deed een heel goeie job door kalm te blijven. We vonden ruimte om op te schuiven tot helemaal vooraan. Ik kon sprinten en de overwinning over de streep trekken.”

Toch had onze landgenoot het gevoel dat het vandaag niet zijn dag zou worden. “Ik had vanmorgen helemaal geen vertrouwen”, klinkt het. “De eerste race van het seizoen, dan weet je niet hoe je vorm is in vergelijking met andere ploegen. Morgen proberen we dit opnieuw te doen. Het zal niet altijd lukken, maar dit is goed om de druk weg te houden. Het is ook heel mooi als je naar de startlijst kijkt met alle sprinters die er zijn. Dit is echt een top deelnemersveld.”