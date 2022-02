Lahsene Bouchikhi loopt snelste tijd ooit door een Belgische debutant op de marathon

Lahsene Bouchikhi is zondag 22e geëindigd in de marathon van Sevilla. Hij klokte met 2u10:21 de snelste tijd ooit door een Belgische marathondebutant.

De jongere broer van Soufiane Bouchikhi, die tot nu toe grotere successen had geboekt dan zijn broer, ging stevig van start in Sevilla en passeerde halverwege in 1u04:39. Op het einde kreeg hij het wat zwaar, maar zonder ooit echt stil te vallen. De 28-jarige specialist van de lange afstand uit Sint-Niklaas deed zo één seconde beter dan de beste Belgische debutantenchrono ooit die Dieter Kersten vorig jaar in Dresden neerzette. De winst ging zondag naar de Ethiopiër Asrar Abderahman in 2u04:43.

Belgian Athletics heeft de criteria voor de kampioenschappen van komende zomer nog niet bekendgemaakt, maar in principe nemen zij de internationale limieten over. In dat geval is Bouchikhi zowel geplaatst voor het WK in Eugene in juli als voor het EK in München in augustus, want daarvoor is respectievelijk 2u11:30 en 2u14:30 nodig.

Bij de vrouwen finishte Hanne Verbruggen in Sevilla als zeventiende in 2u29:54, 40 seconden boven haar persoonlijk record. Voor het WK is 2u29:30 nodig, maar voor het EK ziet het er goed uit voor de Tokio-olympiër. Daarvoor bedraagt de internationale limiet 2u32:00. De winst ging naar de Ethiopische Alemu Megertu in 2u18:51.