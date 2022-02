Louis Talpe is opnieuw papa: “Gezegend om jou in onze armen te houden”

“Als een storm kwam je, ongeduldig, krachtig en full speed. Je mama is een superheld en we voelen ons zo gezegend jou in onze armen te houden.” Met die woorden - in het Engels - kondigde Louis Talpe zondag op Instagram aan dat zijn vrouw Tiffany Ling-Vannerus (28) op 18 februari is bevallen van een jongetje dat de naam Phoenix kreeg.

Het kopppel, dat in 2019 trouwde, kreeg eerder al een zoontje, Lion (1,5).

(jdr)