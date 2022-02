Veel bomen tegen de vlakte in Bilzen

Naarmate de storm vrijdag over onze provincie raasde raakte ook steeds meer pannen van daken los en gingen bomen tegen de vlakte. In Bilzen viel de schade al met al nog mee. De Rode Kruislaan en Tombestraat werden als eerste voor het verkeer afgesloten omdat de weg daar bezaaid lag met losgekomen takken en omvergewaaide bomen.

Op de Oude Beekstraat, vlakbij de speeltuin Edelhof in Munsterbilzen ging een kolos van een boom tegen de vlakte — © Meldingen 112 Limburg

Schade

Uit veiligheidsoverwegingen waren de stadsparken in Bilzen afgesloten. Ook het Engels park van Alden Biesen geen veiligheidshalve op slot voor bezoekers. In de bosgebieden van het Munsterbos en de Hoefaert in Eigenbilzen gingen heel wat bomen tegen de vlakte. Dat gebeurde ook nog in de nacht van zaterdag op zondag, de bomen die al de volle laag hadden gekregen, gingen door de windvlagen van zaterdagnacht en zondgaochtend alsnog tegen de vlakte. “Bomen die het snelst omwaaien zijn bomen met weinig wortels of wortels die niet diep in de grond zitten. Ook zieke bomen kunnen vaak de windvlagen niet trotseren”, aldus de natuurbeheerders. Bij de brandweer Oost-Limburg liepen vanaf vrijdganamiddag de oproepen voor hulp in de regio constant binnen. “Het aantal oproepen steeg boven de 230, waarmee we de handen vol hebben. Het gaat vooral om schadegevallen zonder acuut gevaar, verspreid over onze hele zone. We focussen ons op het terrein op de meest gevaarlijke en onveilige situaties, zoals bomen over de rijbaan of instortingsgevaar”, aldus de brandweer. Omdat de toestand op de weg door omgevallen bomen gevaarlijk was, werd in de avonduren in Bilzen ook de Oude Beekstraat ter hoogte van de speeltuin in Munsterbilzen en de Zangerheistraat van de Oude Kluisweg tot aan de Hoefaertweg afgesloten. De brandweer bleef ondertussen druk in de weer met de ruimingswerken. (JoGe)

Johnny Geurts