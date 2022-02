Bart Swings pleit na olympisch goud opnieuw voor 400m-baan in België: “Ik weet niet waar het schoentje wringt”

Na het succes van gouden Bart Swings op de Winterspelen in Peking duikt opnieuw de vraag op waar de in de schaatswereld zo gewenste 400m-piste blijft in België. “Het laatste dat ik zou willen horen, is dat het dossier stopgezet wordt”, verklaart Swings, die zich zaterdag tot olympisch kampioen op de massastart kroonde.

België beschikt niet over een ijsbaan van 400 meter waarop langeafstandsschaatsen beoefend kan worden.

“Na Pyeongchang (waar Swings zilver behaalde op de massastart, nvdr.) heb ik me ook achter het project gezet om zo’n baan in België te bekomen”, stelt Swings zondag. “De federatie zet zich daarvoor volop in en er lopen wat onderzoeken. Van de technische en politieke aspecten van het dossier ben ik niet op de hoogte. Ik weet niet waar het schoentje wringt. Maar ik hoop dat zolang de gesprekken gaande zijn, het de goede richting uitgaat. Het laatste dat ik zou willen horen, is dat het dossier stopgezet wordt. Na de prestaties van zowel mij als Hanne Desmet zou me dat wel verbazen. Het shorttrack is ook een weg richting het schaatsen en is iets toegankelijker in België. Als je naast een 400m-baan nog een shorttrackbaan van niveau zou hebben in België, met de juiste bescherming en voor topatleten, dan kan je twee sporten naar een hoog niveau brengen.”

© BELGA

Swings en shorttrackster Hanne Desmet, die in Peking brons behaalde op de 1000 m, trainen in Heerenveen omdat ze daar over topfaciliteiten beschikken.

“We zijn heel blij met de samenwerkingen die we hebben in Nederland. Daar leren we van”, vertelt Jeroen Straathof, topsportdirecteur bij de Vlaamse Schaatsunie (VLSU). “Maar het is onze grootste droom om voor het langebaanschaatsen een nieuwe accommodatie te krijgen. Vanuit de federatie doen we daar alles voor, maar uiteindelijk is het ook een politiek en een financieel besluit. We moeten structureel meer kinderen op het ijs krijgen. Dat zien we wel al gebeuren bij de clubs. Maar er gaapt een groot gat bij de volgende stap, een tienjarige opleiden om acht jaar later te laten deelnemen aan een groot toernooi. Een 400m-baan zou hierbij helpen”, besluit de Nederlander.