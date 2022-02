Opnieuw rukwinden tot 125 km per uur mogelijk aan kust, 110 in Limburg

Het KMI kondigt code oranje af voor rukwinden aan de kust vanaf 21 uur zondagavond tot 1 uur. Schade of hinder is mogelijk, met in het slechtste geval rukwinden tot 125 kilometer per uur. In de rest van het land geldt code geel. Daar zullen rukwinden tot 120 kilometer per uur mogelijk zijn.

In de loop van zondag zal de wind opnieuw in kracht toenemen. In de namiddag lopen de rukwinden aan zee opnieuw op tot 80 à 90 kilometer per uur, zo verwacht het KMI. Laat vanavond en in het begin van de nacht trekt een actief koufront snel van west naar oost, met plaatselijk onweer, korrelhagel en zware tot zeer zware windstoten.

Aan de kust kunnen er windstoten van 100 tot 125 kilometer per uur zijn, en in het binnenland van 80 tot 120 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt wel dat het schatten van rukwinden tijdens zware buien moeilijker is dan bij een grote storm. In Limburg kunnen rond middernacht de rukwinden ook pieken tot 110 km/uur. “Volgens sommige weermodellen zouden er zelfs pieken tot boven 110 km/u mogelijk zijn, andere berekeningen houden het bij maximaal 85 à 95 km/u. De zwaarste windstoten zijn te verwachten tijdens de passage van een buienlijn ergens tussen 22 uur en 1 uur”, zegt onze weerman Ruben Weytjens.

Van korte duur

Het verschil met storm Eunice is volgens de weerdienst dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich plaatselijk voordoen, tijdens buien. Hoewel het criterium voor een oranje waarschuwing momenteel enkel voor de kust gehaald wordt, zijn schadelijke rukwinden ook landinwaarts niet uitgesloten. Van een nieuwe storm is bij ons nog geen sprake, maar in het Verenigd Koninkrijk wel. Daar heeft de storm de naam Franklin meegekregen.