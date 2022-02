Zware stalbrand in Olmense manege: drie paarden overleven het niet

Bij manege en paardenfokkerij De Kempenhoeve in Olmen (Balen) is zaterdag een zware brand uitgebroken in een stal. De brandweer moest massaal uitrukken. De brand ging gepaard met hevige rook. Na onderzoek meldde de gemeente dat er geen verbrande asbestdeeltjes buiten het domein gevonden werden.

De brand brak zaterdagnacht rond 23 uur uit in een paardenstal op de manege in de Kempenstraat in Olmen. Zodra de brand werd ontdekt werden de aanwezig paarden uit de stal gehaald. Een aantal paarden gingen op de loop. Een van de vluchtende dieren werd in een naburige straat aangereden en overleefde de klap niet. Twee andere paarden konden niet op tijd ontsnappen en bleven in de brand.

De brandweer kwam snel met man en macht ter plaatse. Op dat moment stond de stal al in lichterlaaie. Door de wind was het heel moeilijk om de brand te bestrijden. Om 0.15 uur was de brand onder controle. Ondertussen werden de gevluchte paarden verzameld.

Asbest

Een deel van de stallen waar de brand woedde, was voorzien van een dak met asbesthoudend materiaal. Omdat er vermoedens waren dat er asbest was vrijgekomen, werd er een BE-alert uitgestuurd naar mensen die in een straal van anderhalve kilometer rond de manège wonen. Ze werden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en om ventilatiesystemen uit te schakelen. Mensen die ter plaatse waren geweest, kregen de raad om een douche te nemen en hun kleren te wassen.

Nadat de bluswerken beëindigd waren, heeft de brandweer zondagmorgen nazicht gedaan in de omgeving. “Daaruit blijkt dat er geen verbrande asbestdeeltjes zichtbaar zijn buiten het domein van de manège. Waarschijnlijk hebben de regen en de wind hier een gunstige rol gespeeld. De voorzorgsmaatregelen voor de directe omgeving kunnen worden opgeheven”, zegt de gemeente op haar website. Er werd hierover opnieuw een sms via BE-Alert verstuurd naar de inwoners in de directe omgeving. De Kempenstraat blijft voorlopig wel afgesloten.

(mto,b)