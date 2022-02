LeBron James heeft nog één droom: zijn NBA-carrière afsluiten met zoon Bronny

LA Lakers-sterspeler LeBron James wil zijn carrière afsluiten aan de zijde van zijn zeventienjarige zoon Bronny, zo verklaarde hij zaterdag aan sportwebsite The Athletic, in de marge van de NBA All-Star Game die zondag in Cleveland gespeeld wordt en waarin ‘Team LeBron’ het opneemt tegen ‘Team Kevin Durant’.

“Mijn laatste seizoen speel ik sowieso aan de zijde van mijn zoon, bij hetzelfde team. Waar Bronny tekent, daar zal ik ook zijn. Daar zal ik wel voor zorgen. Geld is dan slechts bijzaak”, aldus King James, die ook een terugkeer naar Cleveland Cavaliers niet uitsluit. “De deur is zeker niet gesloten. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen of ik wel, of niet ooit nog voor de Cavs zal spelen. Ik weet ook niet wat de toekomst brengt.”

Het contract van de intussen 37-jarige LeBron James bij de Lakers loopt tot en met 2023. Zijn zoon komt een jaar later in aanmerking voor de NBA-draft. Bronny James speelt momenteel voor het juniorenteam van de Sierra Canyon School in Californië. Hij is daar teamgenoot van onder meer Justin Pippen, zoon van zesvoudig NBA-kampioen Scottie Pippen, destijds ploegmakker van Michael Jordan bij Chicago Bulls.