Véronique zit uur vast in lift premetrostation: “Uitgescholden door medewerkster van De Lijn”

Véronique Gené woont op Linkeroever en neemt geregeld de tram naar het stadscentrum. “Ik zit in een elektrische rolstoel en stap altijd uit in premetrostation Meir, omdat ik daar gemakkelijk met de lift naar buiten kan. Toen ik zaterdagvoormiddag uit de lift wilde, bleek de metalen poort voor de uitgang dicht te zijn. Ik heb dan de alarmknop ingedrukt om hulp te vragen.”

Volgens Véronique Gené kwam er pas na drie kwartier een medewerkster van De Lijn opdagen. “Omdat het zo lang duurde, had ik nog eens op die knop gedrukt. “We kunnen niet vliegen”, kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd. Toen ze er na vijfenveertig minuten dant och stond om vast te stellen dat de poort dicht was, is ze weer vertrokken. Ze was niet vriendelijk. Gelukkig heeft een sympathieke voorbijganger mij bevrijd. De metalen poort was niet op slot, maar kon zo weer open. Toen de dame van De Lijn na een tijdje terugkeerde en zag dat ik al uit de lift geraakt was, reageerde ze zeer onbeschoft. “Ge moet met uw poten van die poort blijven”, zei ze. En ook nog: “Waarom pakt ge de roltrappen niet?” Ik ben geshockeerd, hoe onbeschoft kan je zijn tegen klanten. Is dit dan de service die De Lijn te bieden heeft?”

De Lijn kan voorlopig niet reageren op het voorval, maar gaat na wat er is kunnen mislopen.