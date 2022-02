THES is er zaterdagavond weer niet in geslaagd om de rode lantaarn te kloppen. De Looienaars kregen tegen Mandel genoeg kansen om de drie punten thuis te houden, maar Spruyt en co moesten uiteindelijk vrede nemen met een gelijkspel. Na twee thuismatchen tegen de laatste in het klassement is een één op zes de magere balans.