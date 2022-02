Neymar trapt strafschop zo zwak dat doelman bal klemt, PSG verliest met 3-1 van Nantes

“Wat Lionel Messi kan, kan ik ook” moet Neymar gedacht hebben. De Argentijnse vedette zag dinsdag in de Champions League een strafschop gestopt door Thibaut Courtois; Neymar deed er nog een schepje bovenop door zijn strafschop tegen Nantes zo zwak te trappen dat doelman Lafont de bal kon klemmen. De strafschop had PSG op weg kunnen zetten naar een remonte tegen Nantes, maar de Parijzenaars leden op de 25ste speeldag van de Ligue 1 een blamerend 3-1-verlies, pas de tweede competitienederlaag dit seizoen.

PSG staat afgetekend op kop in de Ligue 1 en stevent af op een tiende landstitel, maar het blijft zaak om gefocust te blijven. Zeker na een galaweek met winst in de Champions League tegen Real Madrid (1-0).

Bij PSG stonden Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi voor het eerst in drie maanden weer samen in de aanval, maar het supertrio bakte er zeker in de eerste helft weinig van. De Parijzenaars kregen voetballes en stonden halfweg 3-0 achter. Muani (op aangeven van Moses Simon, ex-AA Gent) en Merlin (op aangeven van Gent-huurling Bukari) zetten Nantes op 2-0, waarna PSG in het chaotische slot van de eerste helft nóg een treffer moest slikken.

Verdediger Dennis Appiah van Nantes zag eerst de rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken Mbappé, maar de VAR maakte er een gele kaart van omdat de aanvaller van PSG iets te makkelijk viel. Kort daarna ging Georginio Wijnaldum in de fout met een handsbal in het eigen doelgebied. Het leverde Nantes een strafschop op, die Ludovic Blas verzilverde: 3-0.

In de tweede helft probeerde PSG tevergeefs orde op zaken te stellen. Neymar scoorde in de 47ste minuut de 3-1 op aangeven van Messi, maar verder kwam de Parijse club niet. Neymar kreeg nog voor het uur een unieke kans om de aansluitingstreffer te scoren, maar faalde vanaf de stip. Doelman Alban Lafont moest niet eens zoveel moeite doen om de flauw getrapte penalty van de Braziliaan te stoppen. Dinsdag miste Lionel Messi ook al een strafschop tegen Thibaut Courtois.