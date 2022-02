Eerste grote jeugdfuif van Limburg is schot in de roos: “Eindelijk mogen we weer knallen”

Amper een weekje tijd hadden de KLJ-Jongens van Beek nodig om hun eerste fuif in lange tijd te organiseren. “Alleen de naam zelf was nog sneller gevonden: Knaldrank”, aldus Nick Hertogs van de organiserende jeugdvereniging.

Code oranje op de coronabarometer, dat betekent dat het nachtleven weer open mag. Niet alleen goed nieuws voor de dancings van deze wereld, maar ook voor de jeugdbewegingen die al eens graag een fuif organiseren.

“We vonden al snel een bondgenoot in het stadsbestuur en met de hulp van de stadsdiensten, politie en brandweer konden we op amper vijf dagen tijd een megafuif voor 1.000 mensen in een tent organiseren: de eerste 800 tickets waren trouwens op enkele dagen tijd de deur uit”, zegt Hertogs.

Ook DJ Jerroo stond te popelen om weer achter de draaitafels te staan. “Dit doet écht goed”, klinkt het. “Ik weet niet wie hier het meest van geniet: de organisatie, de bezoekers, de artiesten, de security, de technici… waarschijnlijk allemaal even veel!”

De feestvierende jeugd maakt er ook weinig woorden aan vuil: “Eindelijk mogen we weer knallen, dansen en uitgaan: reken maar dat we vanavond en de komende tijd gaan genieten!”