Opnames van bekentenissen van Colombiaanse drugsbaas gestolen uit huis van onderzoeker

Opgenomen bekentenissen die zijn afgelegd door de leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo, die tot zijn arrestatie in oktober vorig jaar de meeste gezochte drugsbaas van Colombia was, zijn gestolen.

De opnames van voormalige guerillastrijder Dairo Antonio Úsuga, ook wel bekend als Otoniel, zijn woensdag gemaakt door een lid van de Waarheidscommissie. Deze instantie doet onderzoek naar een decennialang conflict tussen de regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) dat eindigde met een in 2016 gesloten vredesakkoord.

De commissie meldde dat op 18 februari “niet-geïdentificeerde personen ‘s nachts het huis van de onderzoeker binnenkwamen”, staat in een verklaring. “Bij het incident werden de digitale recorders die bij het interview werden gebruikt en een computer gestolen.”

De commissie had donderdag al de noodzaak benadrukt om “garanties” te hebben dat de getuigenissen van Otoniel “in vertrouwelijkheid” worden opgenomen, nadat verschillende media hadden gemeld dat politieagenten aanwezig waren tijdens de verhoren. De politie onderbrak donderdag een hoorzitting voor Otoniel, met het argument dat hij van plan was te ontsnappen. De Waarheidscommissie vroeg de autoriteiten en de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties, ook om voorwaarden om het onderzoek “zonder intimidatie” voort te zetten.

Clan del Golfo

De 50-jarige Úsuga werd in oktober in de jungle gearresteerd tijdens een gezamenlijke operatie van politie en leger. De regering van de conservatieve Ivan Duque wil de drugsbaas uitleveren aan de Verenigde Staten, waar hij wordt gezocht voor drugshandel. Otoniel is in Colombia veroordeeld voor onder meer drugshandel, moord, terrorisme, rekrutering van minderjarigen en ontvoering. Hij leidde de Clan del Golfo, de grootste drugsbende van Colombia, die volgens officiële gegevens jaarlijks zo’n 300 ton cocaïne exporteert.

Colombia sloot in 2016 een pact met de FARC-guerrillagroep om een ??einde te maken aan meer dan een halve eeuw gewapend conflict. Maar de afgelopen maanden is het geweld toegenomen als gevolg van gevechten met en tussen dissidente guerrilla’s, de ELN-rebellengroep, paramilitaire troepen en drugskartels.