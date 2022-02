Lucia (58) doodgestoken door haar partner in Jumet, man belt zelf hulpdiensten

In Jumet (provincie Henegouwen) heeft een 52-jarige man zaterdagochtend zijn 58-jarige vrouw neergestoken. De politie pakte de man, die geen onbekende is bij het gerecht, op. Dat bevestigt het parket van Charleroi zaterdagmiddag.

De hulpdiensten kregen zaterdagochtend een oproep over een incident in een kapsalon in Jumet. Een man had er zijn vrouw met verschillende messteken neergestoken. Het slachtoffer, de 58-jarige Lucia, stierf ter plaatse. Onder meer op haar onderarmen en borst was ze gestoken door de man.

De dader, een 52-jarige man, verwittigde de hulpdiensten zelf. Toen die ter plaatse kwamen, was de vrouw al overleden. De verdachte werd ter plaatse in de boeien geslagen. Hij werd in de loop van zaterdagmiddag ondervraagd. Volgens het parket van Charleroi is de man bekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten van geweld tegen vrouwen.

Een autopsie op het lichaam van het slachtoffer vindt zondag plaats.