Charleroi-verdediger verliest bewustzijn na klap van Vanzeir, die zich excuseert in kleedkamer

Nadat het licht uitging bij Union-spits Dante Vanzeir tijdens het treffen tussen Charleroi en de leider in 1A, zat ook de wedstrijd van slachtoffer Valentine Ozornwafor erop. De verdediger verloor twee keer het bewustzijn en moest met een draagbaar van het veld gedragen worden, maar stelt het nu oké.

Opschudding tijdens Charleroi - Union. Bij een 0-2-stand voor Union werd spits Dante Vanzeir hardhandig vastgehouden door Valentine Ozornwafor. De spits ontplofte en sloeg de verdediger vol in het gelaat. De bonkige verdediger streek neer en greep minuten lang naar het gelaat. Vanzeir wist meteen hoe laat het was en mocht gaan douchen.

Ook Ozornwafor zou niet meer verder spelen. De verdediger werd op een draagbaar weggedragen. Charleroi meldt nu dat alles in orde is met de verdediger. Dat laat de club weten op hun twitterpagina.

“Het eerste nieuws over onze verdediger Valentine Ozornwafor is geruststellend. Na twee keer het bewustzijn te hebben verloren op het veld, is hij nu bij bewustzijn en blijft hij onder observatie, volgens het hersenschuddingprotocol.”

Na het laatste fluitsignaal ging Vanzeir zich nog excuseren in de kleedkamer van de tegenstander.