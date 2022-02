LVL krijgt oplawaai van herboren landskampioen Asterix Avo

In een zeer goed volgelopen Alpha Hall nam de thuisploeg een dramatische start. Jutta van de Vyver trakteerde het team van haar vader vanaf de opslaglijn meteen op een ijskoude douche: 0-7. LVL kreeg de receptie niet onder controle en zag Asterix de vroege voorsprong handhaven. Marring, Gilson en Overwater, vorig seizoen allemaal nog in Genkse loondienst, maakten brandhout van hun ex-ploeg.

© Dick Demey

Een reeksje van setter Krenicky zorgde voor een sprankeltje Limburgse hoop in het begin van de tweede beurt. Maar met een karrenvracht missers bracht de thuisploeg zichzelf weer in vieze papieren. Bij een 12-15-stand pakte Jutta van de Vyver opnieuw uit met een huzarenstukje. De setter van de Yellow Tigers serveerde haar team in één ruk naar de 0-2-voorsprong.

© Dick Demey

LVL produceerde te weinig opslagdruk om Asterix iets in de weg te leggen. Steunpilaren als Hawinkel, Meynckens en Krenicky bleven op de koop toe ver onder hun niveau. Ook in set drie slaagde LVL er dan ook niet in om een zware eindscore te vermijden. Stof tot nadenken voor de Limburgse vicekampioen, die komend weekend het blazoen hoopt op te poetsen op het veld van Tchalou. Asterix, dat woensdag ook al overtuigend won van Oostende, lijkt net op tijd uit een diep dal te klimmen. (rkb )