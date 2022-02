Standard-trainer Luka Elsner: “Weet dat vragen over mijn job op gegeven moment gesteld worden”

LEES OOK. Oostende dient armoedig Standard twaalfde seizoensnederlaag toe

“Het was gewoon zielig in de eerste helft”, vond Elsner. “De omstandigheden en de stevige tegenstander zorgden ervoor dat we niet in het gevecht kwamen. Bij de tegengoal gaan we ook nog eens in de fout… Na rust was het beter. We hebben een tandje bijgestoken. Of ik mij kwaad heb gemaakt in de rust? Ja, ik heb geroepen. Als je ploeg niet genoeg strijd brengt, moet je daar iets van zeggen.”

Is de Standard-trainer ontmoedigd na de 1 op 12? “Dit doet me wel iets, want ik was ervan overtuigd dat we op de goede weg waren, of toch op de goede weg konden komen. We hebben geen extreem getalenteerde groep, maar we hebben wel voldoende kwaliteit om beter te doen dan dit. Of ik voor mij job begin te vrezen? Kijk, ik ben niet nieuw in het vak. Ik weet ook dat deze reeks niet goed is en dat dan op een gegeven moment de vraag zal worden gesteld. Maar belangrijker is dat ik zal blijven vechten.”

De vraag werd ook gesteld of Elsner intussen spijt heeft van zijn overgang van Kortrijk. “Neen, spijt heb ik niet. Het maakt deel uit van het leven om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Er is een gevoel van trots om deel uit te maken van deze uitdaging, hoe extreem ze ook is”, aldus Elsner.