OVERZICHT HANDBAL. Achilles Bocholt zeker van plaats in Final Four, Sporting Pelt nestelt zich op tweede plaats

Op de negentiende speeldag in de BENE-League stonden Achilles Bocholt en Handbalclub Tongeren tegenover mekaar. De twee Limburgse clubs plaatsten zich afgelopen week voor de finale van de beker van België. Hopelijk brengt die bekerfinale meer spektakel dan het duel afgelopen zaterdag. Tongeren had de zware bekerwedstrijd in Pelt nog niet verteerd en riep de afwezigheid van Geradon en Qerimi in als verzachtende omstandigheid. Bocholt was op volle sterkte maar slaagde er niet in de tegenstander met de rug tegen de muur te drukken. Bocholt moest na een slappe eerste helft genoegen nemen met een 14-11-voorsprong en zag dat verschil in het eerste kwartier van de tweede helft kleiner worden. Maar de tank was leeg bij Tongeren. In het slotkwartier was Bocholt baas en de voorsprong werd weer wat opgedreven. Bocholt won uiteindelijk met 29-25 en is zeker van deelname aan de Final Four.

In de topper tussen Aalsmeer en Lions namen de twee ploegen beurtelings de leiding en konden zich dan ook achteraf verzoenen met een 28-28-gelijkspel. Kansen dus voor Sporting Pelt om zich helemaal alleen op de tweede plaats te nestelen. Dat gebeurde op het veld van Hurry Up. Pelt was in de eerste helft op achtervolgen aangewezen (16-12) maar zette in de tweede helft orde op zaken, 27-29. Visé springt na een 21-24-zege bij Quintus over Tongeren naar de zevende plaats. Hasselt maakte het nummer vijf Volendam knap lastig. Initia leidde aan de rust nog met 18-14. Ook in de tweede helft hadden de Hasselaren lang uitzicht op de overwinning maar in de slotfase nam Volendam het over, 30-31. (ik )