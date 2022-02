Elise Mertens pakt in Dubai eindzege in het dubbelspel

Mertens, vierde van de wereld in het dubbelspel, en Kudermetova, negende van de wereld, haalden het in de finale in twee sets van de Letse Jelena Ostapenko en de Oekraïense Lyudmyla Kichenok: 6-1 en 6-3 na iets minder dan een uur.

In de finale van het enkelspel haalde Ostapenko het eerder op zaterdag in twee sets van Kudermetova.

Het was al de 19e finale in het WTA-dubbelcircuit voor de 27-jarige Elise Mertens, en de 2e aan de zijde van Kudermetova na hun succes in Istanboel vorig jaar. Mertens won vorig jaar de Australian Open samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka en Wimbledon met de Taiwanese Su-Wei Hsieh. In Dubai won ze haar veertiende dubbeltrofee. Ze heeft ook zes titels in het enkelspel.

In het enkelspel werd Mertens (WTA 26) dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 35). (belga)