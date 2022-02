Beelden van Zwitserse autoriteiten na inrekening 'Vingerknipper' Flor Bressers

Topcrimineel Flor Bressers uit Lommel, beter bekend als de vingerknipper, leefde een doodnormaal leven in Zürich in Zwitserland. Dat blijkt uit informatie die de Zwitserse media kon bemachtigen. Bressers werd woensdagavond samen met zijn vriendin opgepakt door de Zwitserse politie in een luxehotel in Zürich. In België stond de Lommelaar al enige tijd op de Most-Wanted lijst van de federale politie. Hij staat hier terecht voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging. In Zwitserland werd hij opgepakt voor grootschalige identiteitsfraude.