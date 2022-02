“Vanaf de middag onweer en stevige rukwinden”

Zondagochtend is het in Limburg nog vrij rustig. Af en toe kan er wat regen vallen, maar geen grote hoeveelheden.

Na het middaguur zal het vaker gaan regenen. Laat op de avond kunnen er ook een aantal stevige buien passeren, lokaal mogelijk met onweer en hagel erbij.

In de loop van de dag zal het opnieuw krachtig gaan waaien met rukwinden die vanaf 18 uur geregeld in de buurt van 70 km/u uitkomen. Na 20 uur kunnen er soms zelfs pieken rond 80 km/u of méér inzitten. Volgens sommige weermodellen zouden er zelfs uitschieters tot boven 100 km/u mogelijk zijn, andere berekeningen houden het bij maximaal 80 a 90 km/u. De zwaarste windstoten zijn te verwachten tijdens de passage van een buienlijn.

De temperatuur blijft overdag relatief zacht voor de tijd van het jaar. ‘s Middags is het een graad of 8, tegen zonsondergang waait de wind het kwik naar een niveau rond 10 graden Celsius.

In het tweede deel van de nacht wordt het wat minder onstuimig maar het blijft flink waaien met rukwinden tussen 50 en soms 70 km/u.

We komen dan ook in koelere luchtmassa’s terecht waarin de temperatuur naar een minimum rond +2 a +3°C zakt.

