KV Kortrijk-Zulte Waregem eindigt in totale supporterschaos op 5-0

KV Kortrijk heeft zijn eerste overwinning van 2022 geboekt. De Kerels wonnen de derby van Zulte Waregem met 5-0. In minuut 88 werd de wedstrijd even stilgelegd omdat de gefrustreerde fans van Zulte Waregem zich volledig misdroegen. Voor Essevee wordt de wedstrijd van volgende week tegen Seraing cruciaal in de strijd om het behoud.

De derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk had vooraf eindelijk nog eens alles wat erbij hoort. Goed gevulde tribunes, vers getapte pintjes en verschrikkelijk hondenweer. Jammer genoeg ontaarde de wedstrijd op het einde helemaal doordat beide supporterskernen zich misdroegen.

Goed, er werd ook gevoetbald in het Guldensporenstadion. Alle corona- en blessurezorgen zijn zo goed als van de baan bij KVK, want nu keerde ook Aleksandar Radovanovic onverwacht terug in de basis. Bij Zulte Waregem was er één grote verrassing: Sammy Bossut verdween opnieuw naar de bank, Louis Bostyn stond voor het eerst sinds 25 september vorig jaar nog eens onder de lat.

In een ouderwetse derbysfeer ging de wedstrijd in de openingsfase uitstekend over en weer. Dompé mikte zijn schot net naast de kooi van Ilic, aan de overkant trapte Messaoudi van dichtbij pal op Bostyn na een stilstaande fase. De storm was - letterlijk en figuurlijk - nog niet gaan liggen. Vooral aan Kortrijkse zijde dan. Messaoudi ontsnapte bij Humphreys, de Engelsman trok aan het shirt van de KVK-spits en kreeg terecht geel. Na dik een kwartier en een intense openingsfase kwam de thuisploeg verdiend op voorsprong. Trent Sainsbury devieerde een uitstekende vrije trap van Selemani in doel: 1-0.

Aangekondigde rode kaart

Zoals dat zo vaak het geval is in voetbal, viel de wedstrijd na het openingsdoelpunt helemaal stil. Kortrijk pakte het iets behoudender aan, bij Zulte Waregem ging alles te traag. De thuisploeg loerde op de tegenaanval. Tien minuten voor tijd rukte Bilal Messaoudi, weer hij, zich los van Humphreys en de verdediger van Zulte Waregem ging er opnieuw aan hangen. Dat Humphreys vroeg of laat zijn tweede geel ging pakken stond in de sterren geschreven.

Vijf minuten voor rust geraakte Dompé dan toch nog eens voorbij Reynolds. De winger van Essevee vond zijn maatje Gano, die zijn uitstekend vertrokken volley afgeblokt zag. Aan de overkant was het een minuut voor tijd weer raak. Opnieuw een stilstaande fase, opnieuw Trent Sainsbury die aan de tweede paal ongedekt binnen werkte.

De tweede helft was amper vijf minuten bezig, of Zulte Waregem schoot zichzelf alweer in de voet. Ook de ingevallen Abdoulaye Sissako kon de ontketende Messaoudi niet bijhouden. Sissako haalde de Algerijn neer in de zestien Visser wees onmiddellijk naar de stip. Selemani zette de strafschop om, 3-0 en boeken toe voor Zulte Waregem.

Doelpuntenkermis

Na 50 minuten was de wedstrijd gespeeld en KV Kortrijk raasde gewoon door. Tien minuten later kon Badamosi alleen op Bostyn af, de Gambiaan werkte beheerst af. Zulte Waregem wist niet meer waar het stond. Nog geen drie minuten later trapte Selemani zijn tweede van de avond binnen: 5-0. De supporters van Zulte Waregem konden de afgang tegen de buren niet meer verkroppen. De stoeltjes van het bezoekersvak moesten het ontgelden en er vloog ook nog wat vuurwerk op het veld.