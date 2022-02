Chicagao SKy-coach James Wade: “Met Emma Meesseman op zoek naar nieuw succes”

De transfer van Emma Meesseman van Washington Mystics naar WNBA-kampioen Chicago Sky is een feit. En daar is coach James Wade enorm blij mee. “Met Emma Meesseman gaan we op zoek naar nieuwe successen,” zei de 45-jarige Amerikaan die in 2019 tot Coach van het Jaar in de WNBA werd uitgeroepen en vorig seizoen dus de titel veroverde met Chicago Sky.

We polsten vorige week in Washington D.C. bij James Wade over Emma Meesseman. Op de WK-kwalificatiewedstrijden was Wade bij Team USA één van de assistent-coaches. De deal was officieel niet rond, maar Wade gaf ons wel officieus mee dat Emma naar Chicago zou komen. “Ik ken Emma al sinds haar negentiende. In het seizoen 2017-2018 was ik tevens assistent-coach bij het Russische Ekaterinburg en werkte intensief met haar samen. We hebben een goede relatie opgebouwd en al samen veel gewonnen. Emma is trouwens een echte winnaar en met haar er nu bij in Chicago Sky gaan we opnieuw op zoek naar nieuwe successen,” aldus James Wade.

Ook Julie Allemand kent Wade vrij goed. “Ze speelde in Frankrijk bij Montpellier voor het team waar mijn vrouw (Edwige Lawson) general manager is. Ik ben altijd een fan geweest van haar. Ze is een sterke point guard en op de top van haar kunnen.”

Edwige Lawson was een Franse internationaal die met Ann Wauters samenspeelde in Rusland, Frankrijk, Spanje en in de WNBA. James Wade heeft met zijn nieuwe assistent-coach Ann Wauters dan ook een sterke band.

“Ken Ann Wauters al twintig jaar” “Ik ben blijkbaar fan van de Belgische vrouwen,” lachte James. Ik ken Ann Wauters al meer dan 20 jaar. Ik heb haar altijd gekend als een intelligente en hard werkende speelster”, zegt Wade. ”Ze is een toonbeeld van inzet en ik wil dat ze dat doorgeeft aan mijn speelsters in Chicago. Overal waar ze kwam, heeft Wauters ook prijzen gepakt. Ik had haar een paar jaar geleden al benaderd, maar toen speelde ze nog. Toen was ze nog niet klaar om te coachen, maar nu klopt de timing. Ik kijk heel erg uit naar onze samenwerking, het zal voor Ann een goede start van een carrière als trainer worden.”