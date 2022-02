Remco Evenepoel is gelukkig na indrukwekkende prestatie in Ronde van Algarve: “De beste tijdrit die ik ooit reed”

Remco Evenepoel (22, Quick Step - Alpha Vinyl) haalde als een kruisraket vernietigend uit in de vierde etappe van de Ronde van de Algarve, een tijdrit over 32,2 kilometer. Slechts één renner eindigde binnen de minuut en dat was niemand minder dan tweevoudig Europees kampioen in die discipline, Stefan Küng. “We hebben aan bepaalde spieren gewerkt en daar pluk ik de vruchten van bij lange inspanningen.”

Evenepoel had de voorbije dagen alles in het teken gesteld van deze tijdrit. En of dat loonde. Met de etappezege, zijn tweede van het seizoen na een ritzege in de Ronde van Valencia, legde hij een heel stevige basis voor de eindzege morgen.

“Ik ben zeer gelukkig, want vanaf het begin van de week wist ik dat dit de belangrijkste dag was, waarop ik een mooie voorsprong moest nemen in het algemeen klassement”, aldus Evenepoel. “Ik heb me de voorbije dagen zoveel als mogelijk gespaard voor deze tijdrit. Ik denk dat ik de perfecte voorbereiding had. Twee dagen in functie van Fabio (Jakobsen, red.) en dan de bergrit die ik goed overleefde.”

“We hebben de tijdrit goed verkend. De wind stond vrij hard en het was gevaarlijk in de afdaling, dus daar nam ik geen risico’s. Ik ben blij dat ik ze overleefd heb zonder ongelukken. Op het vlakke en op de klim gaf ik zonder aarzelen vol gas. Zowel qua gevoel als qua wattages was dit mijn beste tijdrit ooit.”

Evenepoel lijkt dus nog een stap vooruit gezet te hebben in een discipline waarin hij op zijn jonge leeftijd al tot de wereldtop behoorde, getuige zijn bronzen plak op het WK in september vorig jaar. “We hebben veel getraind op bepaalde spieren waardoor ik nog sterker ben geworden in lange inspanningen en lange tijdritten. Ik ben blij dat ik hier zo’n grote kloof heb geslagen, want dat had ik niet verwacht. Stefan Küng behoort met Ganna, Wout, Roglic,... tot de beste tijdrijders van de wereld. Ik ben heel trots op deze prestatie.”

De slotrit is verraderlijk, maar met zijn dichtste concurrent op 1’06” mag hij de eindzege in principe niet meer afgeven. “Ik denk dat het een harde etappe zal worden, met veel chaos in het begin. Ze zullen ons proberen onder druk te zetten, maar ik heb veel vertrouwen in de jongens en in het bijzonder in Louis (Vervaeke, red.), mijn laatste man. We zullen ook zelf proberen te gaan en de etappe te winnen.”