Zware stormschade aan hoeve Bartel Van Riet: “Project zal veel vertraging oplopen”

De storm Eunice heeft zware schade aangericht in de hoeve van tv-presentator Bartel Van Riet aan Hofeinde in Grobbendonk. “Een zware klap die mijn plannen met het pand serieus dwarsboomt”, vertelt Bartel terwijl hij volop bomen verzaagt die door dezelfde storm werden ontworteld. “Gelukkig is er niemand gewond.”

Voor alle duidelijkheid: Bartel Van Riet en zijn gezin wonen niet in de getroffen hoeve, maar het plan was wel dat ooit te gaan doen. “Door de stormwind is een stuk van de zijgevel van de oude stal naar binnen geblazen”, vertelt Van Riet. “De wind kreeg dan helemaal vrij spel waardoor honderden dakpannen zijn gaan vliegen. Die zijn dan allemaal op de grond stuk gevallen. Het ziet er absoluut niet goed uit, en het is ook niet goed.”

Honderden dakpannen zijn stuk. — © Marc Peeters

Bartel werkt zoveel mogelijk zelf aan het opknappen van de oude hoeve. Die ligt op een paar honderd meter van de kasteelhoeve d’Ursel waar Van Riet samen met zijn echtgenote een herberg uitbaat. “Ook hier hebben we gisteren problemen gehad. Afgerukte takken en bomen hadden de toegangsweg naar de kasteelhoeve helemaal versperd.” Klanten geraakten op die manier niet meer tot in de herberg.

Bartel concentreerde zich vanmiddag op het verzagen van ontwortelde bomen. — © Marc Peeters

“Dat probleem is ondertussen opgelost”, weet Bartel. De boerderij is een ander paar mouwen. “Met dat project ben ik al een paar jaar bezig. Er lag nog flink wat werk op de plank maar het was nooit de bedoeling om het dak te gaan vernieuwen of de zijmuur opnieuw te metselen. We gaan nu moeten bekijken hoe we dit gaan aanpakken. Dat de renovatie van de hoeve flink wat vertraging zal oplopen staat vast. ” (mph)