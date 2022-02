Mauri Vansevenant alweer voorin: “Ik mis nog explosiviteit, maar dat is een kwestie van tijd”

Wout Poels reikt de hand naar de eindzege in de Ruta del Sol. De 34-jarige Nederlander van Bahrain Victorious won de vierde rit na een spannend sprintduel tegen Aleksej Lutsenko. Poels, die geen koers meer had gewonnen sinds zijn ritzege in de Dauphiné bijna drie jaar geleden, is ook de nieuwe leider.

Er diende zich alweer stevig klimwerk aan en dat was meteen na 20 kilometer wedstrijd te merken bij de klim van de Alto del Purche, de eerste van drie cols. Er zonderde zich een elitegroepje af met alle voorname favorieten maar zonder leider Alessandro Covi. Ook voorin vertegenwoordigd: een strijdvaardige Mauri Vansevenant. In de twintig slotkilometers volgden enkele aanvalspogingen elkaar snel op. De prik van Lutsenko met Poels kende succes.

“Op het moment dat beiden wegreden zat ik, net als enkele anderen, op de limiet”, zegt Vansevenant. “Het was natuurlijk niet onlogisch dat er net renners van Bahrein en Astana wegreden. Deze teams hadden voorin een sterk blok. Als enkeling was het moeilijk om alles onder controle te houden”. Astana telde drie man in de kopgroep, Bahrein zelfs nog eentje meer.

In de slotfase bracht de West-Vlaming nog in zijn eentje de tegenreactie op gang maar ving bot. Mauri Vansevenant klaarde de klus dan maar in de sprint om mooi derde te worden. Vrijdag eindigde hij ook al vijfde. “Dit is een mooi resultaat in een toch wel zware week. Het zit voor 90 procent conditioneel goed. Ik moet daar nog een 10 procent kunnen aan toevoegen. Vooral de explosiviteit mis ik nog, maar dat is een kwestie van tijd. Dit komt goed. Het is hier tenslotte nog maar mijn vierde koersdag.”

Mauri Vansevenant prijkt in het klassement op een gedeelde zevende plaats en staat 21 seconden in het krijt tegenover leider Wout Poels. De laatste rit kondigt zich heel zwaar aan met vier beklimmingen met een aankomst op een col van tweede categorie. “Er is nog niets verloren. Ik blijf oog hebben voor het klassement. Ik verwacht zondag dezelfde wedstrijd als vandaag. Het wordt opnieuw oorlog van bij de start. Het is alleen jammer dat ik de aankomst van de tweede rit op de kasseitjes niet goed heb verteerd omdat ik vanuit het zadel diende te klimmen. Dat kostte me belangrijke seconden”, stelt Vansevenant, die na de Ruta del Sol aan de start komt van de Drôme Classic, Strade Bianche en Milaan-Turijn.