Kruisraket Evenepoel haalt uit in tijdrit en neemt optie op eindzege in Ronde van de Algarve

Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) heeft met overmacht de vierde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen, een tijdrit over 32,2 kilometer tussen Vila Real de Santo António en Tavira. Onze landgenoot klopte tweevoudig Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng en reed de concurrenten voor het eindklassement helemaal in de vernieling. Evenepoel begint de slotrit als leider en mag die trui in principe niet mee uit handen geven.

Evenepoel had van deze tijdrit zijn grote doel gemaakt en wilde daarmee de basis leggen voor zijn tweede eindzege in de Ronde van de Algarve, die hij ook in 2020 won.

Evenepoel schoot als een kogel uit een geweer weg. Bij het eerste tussenpunt was hij 9 seconden sneller dan Küng. Bij het tweede tussenpunt was de kogel een kruisraket geworden, want dan kwam hij liefst 51 seconden sneller door dan de Zwitserse specialist. De concurrenten voor de eindzege waren dan al op flinke achterstand gereden.

Bij de finish had Evenepoel bijna een minuut voorsprong op Küng (57”81). Brandon McNulty

Morgen wordt de lastige slotrit in de Ronde van de Algarve gereden met finish op de Alto de Malhao (2,6 kilometer aan 9,3 procent), die ook al eens 25 kilometer eerder wordt beklommen.