Hoop wordt opnieuw wanhoop: Beerschot troosteloos onderuit tegen Cercle

De ene week is de andere niet. Na de zege tegen KV Kortrijk dansten de supporters van Beerschot nog in de tribunes, hopend op een mirakel. Zes dagen later worden ze na een ontluisterende prestatie opnieuw met hun neus op de realiteit gedrukt. Vanderidt moet al een serieuze Houdini-truc uit zijn hoed toveren om nu nog aan 1B te ontsnappen.

Hoop. Het was de voorbije week wellicht het meest gehoorde woord in en rond het Olympisch Stadion. Hoop dat Beerschot de puike prestatie van tegen KV Kortrijk kon bevestigen. Een sprankeltje hoop dat er misschien toch nog een paars-wit mirakel mogelijk was. Cercle Brugge, die zaten na een 1 op 9 toch in en dipje?

De hoop draaide zaterdagmiddag in het Jan Breydelstadion al snel om in wanhoop. Beerschot kreeg met een afgeweken schot van Noubissi dan wel de eerste kans, het werd van bij het begin van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gespeeld. Veel beweging, vlotte combinaties én doelgevaar. Het spel van de Vereniging had alles in petto. De prestatie die de bezoekers op de mat legden, was dan weer de tegenpool. Slordig in de combinatie en weinig initiatief . Het aantal geslaagde passes na een kwartier? Amper 41 procent!

En toch leek Beerschot de groen-zwarte storm lang te overleven. Vanhamel, die door de blessure van Biebauw opnieuw tussen de palen stond, hield zijn ploeg in het het eerste kwart nog drie keer recht op pogingen van Denkey, Hotic en opnieuw Denkey. Matondo en Popovic misten het kader.

Knock-out in twee minuten

Het was slechts uitstel van executie. Net voor het halfuur kon Denkey een hoekschop van Hotic dan toch tegen de netten prikken. De Togolees stond tussen Van den Bergh en Sebaoui, maar werd niets in de weg gelegd. Pijnlijk.

Daarna ging het van kwaad naar erger. Noubissi ging na een slechte controle te fel door en plantte zijn studs op de enkele van Popovic en mocht nog voor rust gaan douchen. Het riep bij de Beerschotsupporter nare herinneringen op aan de promotiefinale tegen KV Mechelen. Ook toen keek de Kameroener na een gelijkaardige fout tegen rood aan. Beerschot knock-out in twee minuten.

VAR stelt nekschot (heel even) uit

Beerschot moest een uur lang met een mannetje minder verder, maar stak via een vrije trap van Holzhauser dan toch de neus aan het venster. De Oostenrijker probeerde Didillon te verrassen met een rechtstreekse poging uit een scherpe hoek. Slim maar tevergeefs, de Fransman had het doorzien en bokste het leer weg.

Geen nieuw sprankeltje hoop dus. Integendeel. Nog voor rust telde Cercle de bezoekers definitief uit. Geen verrassing: groen-zwart voetbalde in de eerste helft 17 (!) kansen bij elkaar, paars-wit amper drie. De 2-0 van Denkey werd na tussenkomst van de VAR nog afgekeurd voor buitenspel van Hotic in een eerdere fase - hier kwam Beerschot goed weg. In de toegevoegde tijd van de eerste helft stond de dubbele voorsprong toch op het scorebord. Vanhamel bokste een schot van Daland in de voeten van Matondo, de Welshman nam het leer in één tijd op de slof en liet Vanhamel kansloos.

Einde verhaal?

De tweede helft werd een maat voor niets. Beerschot zakte nog meer in dan voor de pauze, Cercle koos zorgvuldig zijn momenten uit om te prikken. Deman speelde de Kielse defensie op een hoopje, maar vond dan Vanhamel op zijn weg naar doel. Ook de ingevallen Ganvoula had in de slotfase nog een derde treffer aan de voet, maar opnieuw lag de bebaarde doelman van Beerschot in de weg.

De opflakkering tegen KV Kortrijk krijgt zo dus geen vervolg. Opmerkelijk: Beerschot kon dit seizoen nog steeds niet winnen op verplaatsing. De kloof met Seraing, dat vrijdag zijn match uitgesteld zag, blijft zeven punten, maar er is opnieuw een kans minder om die kloof te dichten. Is het dan toch einde verhaal? Met Beerschot weet je nooit. Mathematisch kan het nog…