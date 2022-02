Het verhaal van Micheline en Pierre, 74 jaar lang onze enige gouden Wintermedailles ooit: “Blij dat ik vandaag niet schaats”

74 jaar en 12 dagen. Zolang duurde het voor Bart Swings ons land opnieuw goud op de Olympische Winterspelen bezorgde. Zijn voorgangers én daarmee ook de enige andere Belgische winnaars van een gouden medaille ooit op de Winterspelen? Micheline Lannoy en Pierre Baugniet, die in 1948 naar goud schaatsten in Sankt Moritz. Een koppel dat geen koppel was, maar elkaar als tieners leerde kennen op een ijsbaan in hartje Brussel.

7 februari 1948. Een dag waarop het hard sneeuwt én de Olympische wedstrijd kunstrijden nog buiten wordt beoefend. Vijftien paren schaatsen er voor de medailles. Voor ze beginnen, moet de piste volledig geruimd worden. Lannoy en Baugniet zijn topfavorieten, tweevoudig wereldkampioen. Over hun kunnen bestaat geen twijfel, de enige spelbreker zou nog het weer kunnen zijn. Eén val en de droom is voorbij.

Maar op de tonen van een wals vegen ze daar in Sankt Moritz niet alleen de vloer aan met de neerdwarrelende sneeuw, maar ook met de tegenstand. In een interview 20 jaar geleden met Le Soir vertelt Micheline er het volgende over. “Het sneeuwde zo hard dat de organisatoren de baan moesten vegen tussen de doorgang van elk koppel. Maar ondanks dat, schaatsten Pierre en ik goed. Het is niet aan mij om te oordelen, maar ik hoorde dat het tranen in de ogen van de toeschouwers bracht omdat het zo mooi was.” Ze halen 11.227 punten, wat er 118 meer zijn dan de Hongaren die zilver winnen. De Canadezen gaan met het brons lopen. En volgens de Franse krant Le Figaro was het overwicht van Belgen zonder de sneeuwval nog veel groter geweest.

Vandaag is Micheline 97 jaar, ze verblijft in een rusthuis in Kingston, Canada. Pierre Baugniet overleed reeds in 1981 aan een leverziekte. Hij was toen 57. Ze leerde elkaar begin jaren veertig kennen. “Op de vroegere ijsbaan Pôle Nord in hartje Brussel”, vertelt Micheline in Le Soir. “Ik was toen – net zoals Pierre – 15 jaar oud en mijn moeder was getrouwd met de directeur van de ijsbaan. Pierre en ik hadden dezelfde leraar, het was zijn idee om ons zij aan zij te laten schaatsen. We hadden meteen veel succes.”

Schaatsen is op dat moment al best populair. In het Antwerpse Sportpaleis zijn er regelmatig ijshockeywedstrijden waar tienduizenden mensen naartoe gaan. In de pauze bekoren Lannoy en Baugniet het publiek met hun kunsten. Tussen 1944 en 1947 worden ze telkens Belgisch kampioen en ook nog Wereld- en Europees kampioen. “In die dagen deden we niet de trucs die ze nu doen”, aldus Micheline. “De dubbele salto was de moeilijkste truc. Ik ben blij dat ik vandaag niet schaats. Deze sport is zo moeilijk en veeleisend geworden. En de meisjes staan praktisch op het ijs in hun zwemkleding.” Dat laatste is inderdaad verschillend. Baugniet staat in pak met das op het ijs, Lannoy met een blouse en rokje.

Gestopt na de Spelen

Met de medaille komt er wel een eind aan het gouden duo. Eerst maken ze nog een rondreis langs internationale schaatspistes waar ze tijdens de pauzes van ijshockeywedstrijden een demonstratie geven. Maar in datzelfde 1948 gaan hun wegen uit elkaar. Lannoy wordt professioneel schaatsster in ijsrevues. Omdat je toen enkel aan de Spelen mocht deelnemen als amateur, zit een nieuwe medaille of ook maar een kans erop, er niet meer in. “Ik trad op in Engeland, Zuid-Afrika en Duitsland. Schaatsen was mijn enige bezigheid en ik verdiende er goed mee.”

Baugniet stort zich op zijn rechtenstudies. Over zijn besluit om te stoppen met schaatsen zei hij destijds het volgende: “Het was op 23 maart 1948 toen wij optraden voor koningin Elisabeth. Nadat zij ons had gefeliciteerd voor onze prestaties, vroeg zij wat mijn verdere ambities waren. ‘Majesteit’, antwoordde ik. ‘Straks doe ik de ijzers van mijn schaatsen en ik berg ze voor altijd op.’ En zo gebeurde het ook. Na het Olympisch goud had ik alles gewonnen wat er te winnen was. Wat kon ik nog meer bereiken?”

De twee horen elkaar wel nog, maar dan vooral via “ansichtkaartjes”. Baugniet verhuist naar Frankrijk, Lannoye in 1957 naar Canada. Samen met de Schot James Macaulay, met wie ze in de ijsrevue samen schaatste en uiteindelijk ook een echt koppel vormde. In Canada hebben ze een zoon en dochter en Michelin gaf er lang lessen kunstschaatsen. Zelfs nog toen ze in 2002 het interview gaf aan Le Soir en al 77 was.

Na de Winterspelen van 1948 moesten we zelfs 50 jaar wachten op een nieuwe medaille. In 1998 haalde de Bart Veldkamp brons in het schaatsen — © HollandseHoogte

Na de twee volgde er tot nu dus nooit nog een gouden medaille voor België op de Winterspelen. We kwamen er wel nog enkele zeldzame keren kort bij. Naast die van de schaatsers haalde op diezelfde spelen in 1948 ook nog de viermansbob zilver. Daarna was het wachten tot 1998 toen de Nederlandse schaatsbelg Bart Veldkamp brons won op de 5.000 meter. In 2018 haalde Bart Swings zilver in Pyeongchang op de massastart en eerder deze Spelen haalde Hanne Desmet brons op de 1.000 meter shorttrack.