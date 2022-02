Wat een blitzstart! Tim Wellens pakt tweede zege van het seizoen in Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var

Tim Wellens heeft de tweede etappe van de Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var gewonnen met aankomst in Turbie en is meteen de nieuwe leider. Onze landgenoot reed naar koploper Nairo Quintana en klopte hem makkelijk in de sprint. Voor Tim Wellens is het al zijn tweede zege van het seizoen na winst in de Trofeo Serra de Tramuntana. Lotto Soudal zit al aan zeven overwinningen dit seizoen. Van een blitzstart gesproken!

Het succes van Lotto Soudal blijft maar duren. de Belgische formatie zit aan zeven overwinningen dit prille seizoen. In de Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var scoort de ploeg twee op twee, na de overwinning van Caleb Ewen in de openingsetappe. Ook Wellens vierde al zijn tweede seizoenszege nadat hij Alejandro Valverde wist te kloppen in de Trofeo Serra de Tramuntana, een van de voorjaarskoersen op Mallorca. Als van Wellens afhangt, is dit slechts een voorsmaakje. Hij wil met Lotto Soudal de kroon op het werk zetten in het Vlaams openingsweekend volgende week met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Het eerste échte grote doel van het seizoen is volgende week”, aldus Wellens. “Het openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad is zeer belangrijk voor onze ploeg. Ik denk dat we gisteren en vandaag getoond hebben dat we erop gebrand zijn om daar mooie resultaten te boeken.”

Wat Wellens in de tweede etappe van de van de Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var liet zien, mocht er ook al wezen. Nairo Quintana wilde zijn slag slaan op de slotklim, de Col d’Eze, een beklimming van tweede categorie. Onze landgenoot Tim Wellens zat goed gepositioneerd en had goede benen en pakte het verstandig aan. Hij beantwoordde de aanval van de Colombiaan niet meteen, maar ging op eigen tempo in de tegenaanval samen met Guillaume Martin van Cofidis. Daarachter reageerden Madouas (Groupama-FDJ), Ghebriegzebhier en Mollema (Trek-Segafredo). Wellens bleek als enige in staat om naar Quintana toe te rijden en klopte de Colombiaan vervolgens makkelijk in de sprint. Met de ritzege nam Wellens de leiderstrui over van zijn ploegmakker bij Lotto Soudal, Caleb Ewen.

“Het was geen makkelijke zege, maar het team zette mij perfect af aan de voet van de klim”, sprak Wellens. “Toen Quintana aanviel, wist ik dat het iets te snel ging voor mij. Ik heb wat gewacht om mijn versnelling te plaatsen en daarna probeerde ik perfect tempo te maken. Ik had het echt moeilijk om op het plateau bij de top terug bij Quintana te komen, maar toen ik zijn wiel te pakken had, denk ik dat zijn moreel een beetje brak. In de sprint wachtte ik even. Ik ken de aankomst heel goed, want ik woon zo’n vijf kilometer hiervandaan in Monaco, al geldt dat voor Quitana ook. Het is speciaal om hier te winnen.”

Wellens is uitstekend uit de winter gekomen. “Ja, mijn benen zijn goed. Gisteren had ik ook een goed gevoel, vandaag opnieuw. Maar dat heeft veel te maken met het positioneren onderweg. Bij de voet van de slotklim zat ik perfect geplaatst zonder dat ik al te veel inspanningen heb moeten doen. Daarna was het aan mij om het juiste tempo te zoeken op de klim.”

Wellens gaat aan de leiding in de Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var, maar de derde en laatste rit is een pittige etappe van amper 113 kilometer met de Col d’Eze (9,8 km aan 4,8 procent), Côte de Berre (5,9 km aan 6,4%) en de Col de Saint Roch (6,5 km aan 6,4 procent). Daarna volgt een lange afdaling van 20 kilometer, waarna de beslissing kan vallen op de Col de Nice (2,6 km aan 4,8 procent).

“Die Saint-Roch is niet in mijn voordeel, maar ik zal voluit gaan op de lange klim. Ik moet enkel Quintana volgen. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet.”