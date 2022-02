Dubbelslag voor Wout Poels: De Nederlander klopt Lutsenko in Ruta del Sol en neemt meteen de leiderstrui over van Covi

De Nederlander Wout Poels (Bahrain Victorious) heeft de vierde etappe van de Ruta del Sol naar zijn hand gezet. Poels haalde het in een sprint met twee van de Kazach Loetsenko. Voor Poels was het al van 2019 geleden dat hij nog eens het zegegebaar mocht maken. De Nederlander neemt meteen de leiderstrui over van de Italiaan Covi.

Het peloton kreeg in de Ruta del Sol een heuvelachtig parcours voorgeschoteld. Spek naar de bek van de klassementsmannen dus. Toch wou ook Rune Herregodts zich nog eens tonen. Onze landgenoot won eerder deze week al een etappe en trok ten aanval. De vroege vlucht was weliswaar geen lang leven gegund. Bij de eerste klim was het verhaal van de vluchters al geschreven.

Op die klim moest ook leider Allesandro Covi snel lossen. Het sein voor de renners met klassementsambities om vol door te trekken. Vooral Astana en Bahrain Victorious joegen het tempo de hoogte in.

Op 15 km van de finish trok de Kazach Aleksey Lutsenko ten aanval. De renner van Astana Qazaqstan Team kreeg met Wout Poels de ideale metgezel met zich mee. Het duo werkte goed samen en besloot in een sprint met twee uit te maken wie de handen in de lucht mocht steken.

In die sprint ging Poels als eerste aan. Lutsenko leek de Nederlander nog te remonteren, maar Poels bleek de sterkste. Voor de Nederlander is het zijn eerste overwinning sinds 2019. Hij neemt meteen ook de leiderstrui over van Covi. In de achtergrond werd Mauri Vansevanent nog knap derde.