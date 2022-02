Novak Djokovic hoopt in Dubai Australian Open-storm van zich af te spelen, Goffin loot qualifier in de eerste ronde

Novak Djokovic mag zich terug tennisser noemen. Na de heisa op de Australian Open komt de Serviër opnieuw in actie op het ATP-toernooi van Dubai. Djokovic neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Musetti. Onze landgenoot David Goffin neemt het dan weer op tegen qualifier.

Novak Djokovic mikte vorige maand nog op de eindzege in de Australian Open. Zover kwam het uiteindelijk niet. De Serviër meende met een medische vrijstelling onder de in Australië geldende vaccinatieplicht tegen het coronavirus uit te komen, maar werd na een juridische strijd en een verblijf in een quarantainehotel het land uitgezet.

Op het ATP-toernooi van Dubai (2.794.840 dollar) komt Novak Djokovic voor het eerst sinds die heisa opnieuw in actie. In de eerste ronde neemt de nummer 1 van de wereld het op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Voor Djokovic, de nummer 1 van de wereld, speelt zo zijn eerste toernooi van het jaar.

De Serviër heeft goede herinneringen aan het ATP-toernooi van Dubai. Djokovic won maar liefst vijf keer, voor het laatst in 2020. Met de 19-jarige Musetti treft hij een tegenstander die het hem in de achtste finales van Roland Garros afgelopen jaar bijzonder lastig maakte. Musetti leidde zelfs met 2-0 in sets maar moest in de vijfde set, bij een 4-0 achterstand, opgeven. Djokovic won niet veel later het toernooi in Parijs.

Djokovic kan in Dubai deelnemen omdat het coronavaccin voor inreizen niet verplicht is in de Verenigde Arabische Emiraten, waar vrijdag nog 895 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Goffin moet nog even wachten op tegenstander

Onze landgenoot David Goffin (ATP 48) neemt het in Dubai op tegen een qualifier voor een plaats bij de laatste 16. De Belgische nummer 1 hoopt in de Verenigde Arabische Emiraten, zijn zevende toernooi van het jaar, zijn goede vorm van enkele jaren geleden terug te vinden. Dit jaar verloor Goffin al vier keer zijn eerste wedstrijd.

Bij winst komt hij in de tweede ronde uit tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 12) en de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 36).

