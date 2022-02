Eli Iserbyt gunt Michael Vanthourenhout zege in Sint-Niklaas na demonstratie van Pauwels Sauzen-Bingoal

De Waaslandcross leek op een promovideo van Pauwels Sauzen-Bingoal. De ploeg van Jurgen Mettepenningen had na drie ronden drie man voorin: Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck. De Zwitser Kevin Kuhn was the best of the rest bij afwezigheid van Lars van der Haar en Toon Aerts.

Halfweg koers moest Laurens Sweeck de rol lossen, maar hij bleef zijn twee ploegmakkers in het zicht houden. Knap hoe hij weigerde écht te kraken.

“Komaan mannen, overeen komen hé”, schreeuwde ploegleider Jurgen Mettepenningen in de voorlaatste ronde vanaf de zijlijn. Het podium lag vast, de ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal hoopte dat de verdeling van de trapjes onder zijn renners geen sporen zou nalaten.

Onderweg hadden we de indruk gekregen dat Eli Iserbyt de sterkste man in koers was, maar hij keek iets te vaak achterom in de slotronde. Gesprint werd er dan ook niet. Iserbyt stelde zich tevreden met zijn veertien zeges, hij gunde ploegmakker Michael Vanthourenhout zijn vierde zege van het seizoen, dat morgen wordt afgesloten in Oostmalle.