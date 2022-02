Zo beleefden fans van Bart Swings zijn race naar de gouden medaille

Het was nagelbijten geblazen zaterdagmorgen omstreeks 9.30 uur in Heerent, de woonplaats van schaatser Bart Swings. Heel wat vrienden, familie en fans hadden verzameld om samen naar de halve finale en de finale van de massastart te kijken. Nerveus, maar ook vol goeie moed riepen ze hun Bart naar de eerste plek. En met succes! Want Swings bezorgde ons land voor de tweede keer ooit een gouden medaille op de Olympische winterspelen.