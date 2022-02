Belgian Cheetahs Laus, Van den Broeck en Vervaet verpulveren PR’s op indoormeeting Gent

Camille Laus verkeert in bloedvorm en is naast Cynthia Bolingo het speerpunt bij de Cheetahs op het komende WK in Belgrado. — © ISOPIX

Belgian Cheetahs Camille Laus, Naomi Van den Broeck en Imke Vervaet hebben zaterdag op de indoormeeting in Gent hun persoonlijke indoorrecords scherper gesteld. Vooral Camille Laus had er zin in. De 28-jarige 400 meter-loopster ging bijzonder hard van start en finishte in een knappe 52”62.

Op de indoormeeting van Gent was het vooral uitkijken wat onze Belgian Cheetahs zouden doen. Vooral Camille Laus, die al geplaatst is voor het WK indoor in Belgrado, liep bevrijd. De 28 jarige Laus liet meteen merken in bloedvorm te verkeren. Laus won in Gent in 52”62 dook Laus, meteen zeventien honderdsten onder haar één jaar oude persoonlijk record.

Ook Naomi Van den Broeck verbeterde haar persoonlijk record. Van den Broeck werd tweede in Gent in 53”15 en liep zo 85 honderdsten sneller dan haar vorige PR. Geen twee zonder drie, dacht Imke Vervaet. Vervaet finishte als derde in 53”21, ook een verbetering van haar besttijd met 44 honderdsten. Voor Belgrado is 52”90 vereist.

Het drietal lijkt, samen met Cynthia Bolingo, over uitstekende kaarten te beschikken om met de Belgian Cheetahs naar Belgrado te mogen. Voor dat WK moeten de 400m-loopsters wel eerst onder de 52”90 duiken. Tot nu toe lukten enkel Bolingo en Laus daarin.

Het BK van volgende zaterdag in Louvain-la-Neuve zal de selectie vermoedelijk in een definitieve plooi leggen.

(belga)