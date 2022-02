Sven Nys over dopingzaak-Aerts: “Toon is strijdvaardig, maar door corona is het langer wachten op B-staal”

Sven Nys heeft voor de Ethias cross in Sint-Niklaas gereageerd op de positieve dopingtest van Toon Aerts, een van zijn renners bij Baloise Trek Lions. “We zijn nog niet bezig met de verdediging, aangezien we langer dan gewoonlijk moeten wachten op het B-staal”, aldus Nys voor de camera van Sporza.

We konden reeds melden dat Toon Aerts een beroep zal doen op sportadvocaat Johnny Maeschalck voor zijn verdediging na het aantreffen van de verboden stof “letrozole metabolite”. Ploegleider van Toon Aerts, Sven Nys, heeft voor de cross in Sint-Niklaas aangegeven dat de aanvang van die verdediging vertraging oploopt door corona.

“Of we al bezig zijn met een eventuele verdediging? Nee, we wachten nu af. We hebben verder geen info en kunnen dus niets doen. Het B-staal is aangevraagd, maar omdat er nog heel veel coronatests worden gedaan kan dat nu enkele weken langer duren dan gewoonlijk”, aldus Nys aan Sporza.

Voor Toon Aerts was het verschrikkelijk nieuws, maar volgens Nys houdt hij er de moed in. “Hij is natuurlijk aangeslagen, maar hij is ook wel strijdvaardig. Hij gaat nog veel lopen en probeert zijn hoofd leeg te maken. Het is nu even afwachten.”

In het gezamenlijk persbericht van Baloise Trek Lions en Toon Aerts liet de ploeg al weten achter zijn renner te blijven staan, al staat die nu wel op non-actief. “We hebben Toon gehoord en geloven hem op zijn woord dat hij zelf geen producten heeft ingenomen die de substantie kunnen bevatten”, klonk het toen.