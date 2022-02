Stormschade in Nieuwerkerken: omgewaaide boom en beschadigde graven

“Op basis van de info die we momenteel hebben, lijkt de schade hier inderdaad mee te vallen. De mensen van onze technische dienst zijn niet moeten uitrukken”, zo zegt schepen van openbare werken Luc Vaes (CD&V). “Wel hebben we zaterdagmorgen vastgesteld dat in de dreef aan het kasteel van Wijer een boom is omgewaaid. Die werd nog rechtgehouden door elektriciteitskabels, dus dat was een gevaarlijke situatie. We hebben daarom de brandweer gevraagd om snel ter plaatse te gaan.” In deelgemeente Kozen viel een grafsteen om, waardoor in totaal drie graven beschadigd raakten. Verder zijn er in Nieuwerkerken enkel beschadigde daken gemeld, en viel de stroom een tijdlang uit op een deel van de Kerkstraat. “Dat was het gevolg van een panne op grondgebied Sint-Truiden. In Brustem raakte een elektriciteitscabine beschadigd ” aldus schepen Vaes. De Chiro Jongens Wijer hadden het zekere voor het onzekere genomen en hun fakkeltocht van vrijdagavond werd met een week uitgesteld. len