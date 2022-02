Nederlandse commentatoren zorgen voor kippenvel, emoties bij Bart Swings op olympisch podium: “Het wordt een lange nacht”

Olympisch goud voor Bart Swings. Het eerste Belgische goud op de Winterspelen sinds 1948. Straf. Ook in Nederland zagen ze het gebeuren en waren zo dolblij voor onze landgenoot, die al een tijdje in Nederland woont. “Hij werd zo vaak tweede, wat komt dit deze man toe. Een sympathieke Belg”, zorgden de commentatoren van de NOS voor kippenvel.

De beelden:

Swings stond bijna te huilen op het podium toen hij zijn gouden medaille in ontvangt had genomen.

“Er kwamen wel wat emoties naar boven toen ik die gouden medaille kreeg”, aldus Swings na de podiumceremonie. “Dit is te zot voor woorden. Ik heb de Brabançonne al wel een aantal keer voor mij horen afspelen, maar dit is toch wel next level. Een olympische gouden medaille is prachtig. Die grote glimlach zal er de komende weken niet meer afgaan. Ik heb ondertussen mijn vriendin, mijn ouders, mijn familie en mijn coach Jelle gesproken. Iedereen is supertrots en dat doet me toch wel wat. Ik kijk er naar uit om iedereen nog eens terug op te bellen. Het gaat een lange nacht worden.”