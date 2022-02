Pyxiscollege Lanaken na doortocht Eunice: lesvrije maandag, daarna afstandsonderwijs

De zware storm Eunice die over ons land trok blies vrijdag rond 17.30 uur het dak van het Pyxiscollege in Lanaken weg. Omdat er veel materiële schade is besliste de directie om maandag alvast een lesvrije dag in te lassen. “We hopen volgende week zo snel mogelijk de fysieke lessen terug aan te vatten, tot die tijd zullen we overschakelen op afstandsonderwijs”, vertelt directeur Veiligheid Dieter Hermans. “Momenteel wordt het gebouw water- en winddicht gemaakt”,

De storm die vrijdag ook over onze provincie raasde, liet in de vooravond in één ruk het dak van de vestiging van het Pyxiscollege op de Koning Albertlaan in Lanaken naar beneden komen. Op filmpjes die tijdens de windvlaag werden genomen door buurtbewoners zie je de brokstukken door de lucht vliegen. “De storm heeft venijnig toegeslagen”, zegt directeur veiligheid Dieter Hermans. “Het weggeblazen dak, de roofing en isolatieplaten kwamen terecht op de Onderwijsstraat. De brandweer en politie was snel ter plaatse. De eerste bezorgdheid was of er niemand op straat onder het puin was terechtgekomen. Dat bleek gelukkig niet het geval. In het schoolgebouw was er op dat uur ook niemand aanwezig en de leerlingen hadden we vrijdagmiddag al naar huis laten gaan zodat zeker de fietsende leerlingen veilig en wel thuis waren voordat de storm arriveerde”.

Zo snel mogelijk veilig maken

Zaterdag in de vroege ochtend arriveerden de eerste firma’s aan het getroffen schoolgebouw. “In de eerste plaats werd er met groot materieel de brokstukken geruimd”, legt Hermans uit. “Samen met experts werd de toestand van het dak geïnspecteerd en stellen we nu een verder plan op om zo snel mogelijk het gebouw veilig te stellen tegen eventuele nieuwe windvlagen en regen. Dat is een tijdelijke oplossing. Een eerste inspectie leert ons dat de schade groot is maar de structuur van het gebouw niet is aangetast. De roofing en de isolatie is vernield en weggeblazen, maar het dampscherm van de dakconstructie is nog voor 90 procent intact.”

De tijdelijke herstellingswerken gingen zaterdag van start. “Wellicht dat de grote werken aan het dak zullen plaatsvinden in de paasvakantie, maar dat zijn regelingen die we nu verder moeten treffen met de desbetreffende firma’s en herstellingswerkers.”

Experts en dakwerkers inspecteerden zaterdagochtend de toestand van het dak — © Pyxiscollege

Fysieke lessen

De ravage aan het schoolgebouw heeft ook gevolgen voor de lessen. “Uiteraard is veiligheid de eerste prioriteit. Daarom hebben we besloten om maandag een lesvrije dag in te lassen. We gaan dan dinsdag overstappen op afstandsonderwijs. De verdere stappen en mogelijkheden worden dag na dag bekeken en met directie en schoolteam besproken. Het is echter de bedoeling om zo snel als mogelijk weer de fysieke lessen in de school aan te vatten. De ouders en de 360 studenten van onze school houden we samen met ons schoolteam intussen constant op de hoogte met updates via onze communicatiekanalen en Smartschool”, besluit de directeur. Johnny Geurts