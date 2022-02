Vakbond: “Winsten van woonzorgcentra moeten terugvloeien naar bewoners en personeel”

De financiële inspectieverslagen van de Vlaamse Orpea-rusthuizen doen uitschijnen dat elk Orpea-rusthuis aan de rand van het bankroet staat. Nochtans heeft de overkoepelende Franse commerciële groep, actief in 23 landen, vorig jaar een winst van 160 miljoen euro geboekt. Bovendien behoren haar rusthuizen tot de duurste in Vlaanderen: bewoners betalen er tot 4.000 of 5.000 euro per maand.

Het nieuws stuit op onbegrip bij vakbond ACV Puls. “Er was bij Orpea de voorbije zeven jaar geen ruimte voor onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden”, zegt vakbondsverantwoordelijke Bart Thys. “Nu blijkt dat er miljoenen werden weggesluisd naar de eigenaars. Dit is erg zuur voor het personeel dat zich met hart en ziel inzet. We eisen op korte termijn echte onderhandelingen en een CAO voor meer personeel en betere loon- en arbeidsvoorwaarden.”

De vakbond pleit er daarvoor voor om winsten te laten terugvloeien naar de bewoners en het personeel in de woon-zorgcentra. “Elke euro die wegvloeit uit een woonzorgcentrum is er eentje minder voor de zorg, de bewoners en het personeel”, zegt sectorverantwoordelijke Olivier Remy. “Dat dergelijke winsten gemaakt werden tijdens het eerste jaar van de coronacrisis maakt het probleem alleen maar groter. Winst uitkeren en zorgen voor kwetsbare ouderen gaat niet samen.”

ACV Puls kondigt nu aan Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) te vragen om het initiatief daartoe te nemen. Voorts vraagt de vakbond een onderzoek naar commerciële woon-zorgcentra, om te bekijken of die gebruik hebben gemaakt van (een deel) van de coronacompensatie om de winsten van de holdings te vergroten. “In dat geval vragen we dat deze middelen zo snel als mogelijk teruggeven worden aan het personeel en de bewoners”, klinkt het.

