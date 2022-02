‘Tinder Swindler’ uit populaire Netflix-documentaire geeft interview: “Ik ben geen monster”

Voor het eerst sinds de Netflix-documentaire The Tinder Swindler is uitgekomen en wereldwijd door meer dan 50 miljoen mensen bekeken werd, heeft de Swindler zelve een interview gegeven. Daarin zegt hij geen monster te zijn en beweert hij dat de documentaire de zaken helemaal verkeerd voorstelt.

Wereldwijd hebben al meer dan 50 miljoen mensen gekeken naar de documentaire. In The Tinder Swindler getuigen slachtoffers van de Israëliër Shimon Heyada Hayut (31) hoe hij hen honderdduizenden dollars armer maakte door onder allerlei verschillende identiteiten hun vertrouwen te winnen.

De vermeende dader heeft nu zijn eerste interview gegeven over de zaak aan Inside edition. Daarin zegt hij dat het allemaal verzonnen is. “Ik ben geen Tinder Swindler”, zegt Hayut daarin. “Ik ben geen fraudeur en ik ben geen verrader. Mensen kennen me niet, dus ze kunnen geen oordeel over mij vellen. Ik was gewoon een single man die graag op Tinder vrouwen wilde ontmoeten. Ik ben een gentleman.”

Het interview wordt uitgezonden op 21 en 22 februari uitgezonden.