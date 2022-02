Belgische tickets voor Tomorrowland in drie kwartier de deur uit

De Belgische voorverkoop van Tomorrowland-tickets en DreamVille startte zaterdag om 11 uur en om ongeveer 11.45 uur waren de ongeveer 100.000 kaartjes de deur uit. Het ging om tickets voor het extra weekend (15-17 juli) van Tomorrowland want de andere twee weekends (22 - 24 juli en 29 - 31 juli) zijn al ‘volzet’ wegens de overgezette tickets van de voorgaande, afgelaste TML-editie.

Wie nog kaartjes voor het derde weekend wil, kan vandaag om 17 uur zijn kans nog wagen bij de wereldwijde voorverkoop. De ‘worldwide ticket sale’ tenslotte, start op 26 februari om 17 uur. Op dat moment worden de laatste tickets van de in totaal 600.000 (voor de drie weekends) te koop aangeboden.

Eerder werd al een voorverkoop georganiseerd voor de buren van het festival dat traditiegetrouw in De Schorre in Boom plaatsvindt. Dit jaar vindt het festival plaats onder het thema The Reflection of Love. Het trakteert festivalgangers op meer dan 700 verschillende artiesten verspreid over 14 podia met optredens van onder meer Above & Beyond, ACRAZE, Adam Beyer, Adriatique, Alan Walker, Alesso, Amelie Lens, Armin van Buuren, ARTBAT, Cellini, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, DJ Diesel, Eric Prydz presents HOLO, Fisher, Kungs, Lost Frequencies, Maceo Plex, Major Lazer Soundsystem, Marshmello, Martin Garrix, Netsky, Paul Kalkbrenner, Reinier Zonneveld, SHOUSE, Tale Of Us, Tinie Tempah en Vintage Culture. (jdr)