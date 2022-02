De grootste Belgische wintersporter ooit? Het intussen indrukwekkende palmares van olympisch kampioen Bart Swings

Olympisch kampioen. Met deze naam dient Leuvenaar Bart Swings vanaf nu aangesproken te worden. Op impressionante wijze schaatste de 31-jarige Swings zaterdag naar goud op de massastart op de Olympische Winterspelen in Peking. Op de vorige Winterspelen in Pyeonchang kroonde hij zich al tot vice-olympisch kampioen, nu doet hij nog beter. Is Swings hiermee de grootste Belgische wintersporter ooit? Een kort portret van z’n imponerende palmares.

Hoewel we Swings allemaal kennen van zijn prestaties op het ijs, begon zijn carrière bij het inline-skaten. Op 8-jarige leeftijd kreeg hij een paar skeelers voor Sinterklaas en sindsdien was hij niet meer van de rollende wieltjes weg te slaan. Bij de junioren behaalde de jonge Swings tal van kampioenstitels in het inline-skaten waaronder enkele wereldtitels. Later zette hij die trend door en behoorde hij ook de absolute wereldtop bij de senioren.

Pas in februari 2010 trok de toen 19-jarige Swings voor het eerst schaatsen aan. Na enkele maanden trainen nam hij deel aan marathonwedstrijden op het ijs, met resultaat. Swings kreeg de schaatsmicrobe te pakken en vanaf dat moment was z’n schaatscarrière vertrokken. Swings bleef nog inline-skaten tot 2014 (en pakte daarin nog de ene wereldtitel na de andere mee), maar zijn hoofdfocus verschoof naar de ijzers. Nu, precies twaalf jaar later, levert die beslissing hem de ultieme bekroning op: een olympische titel tijdens zijn derde Olympiade.

Swings nam in zijn carrière al drie keer deel aan Olympische Spelen. Hij was er voor het eerst bij in 2014 in Sotsji. Nadien volgden Pyeonchang (2018) en Peking (2022). Hij finishte er maar liefst tien keer in de top tien, waarvan twee keer op het podium. Ook op de WK’s en EK’s reeg Swings de podiumplaatsen aan mekaar. Een overzichtje van Swings’ fraaie palmares op de grootste kampioenschappen:

// Olympische Spelen //

Massastart: goud in 2022, zilver in 2018,

1.500 meter: 6de in 2018, 10de in 2014, 13de in 2022

5.000 meter: 4de in 2014, 6de in 2018, 7de in 2022

10.000 meter: 5de in 2014, 8ste in 2018, 10de in 2022

// WK //

Massastart: brons in 2021, 8ste in 2017

1.500 meter: 4de in 2016, 7de in 2015, 7de in 2021

5.000 meter: 6de in 2013, 7de in 2016, 8ste in 2021

10.000 meter: 5de in 2013, 8ste in 2015

Allround: brons in 2013, 5de in 2014, 5de in 2017, 5de in 2018

// EK //

Massastart: goud in 2020, goud in 2020

Allround: zilver in 2016, brons in 2017, 4de in 2014, 5de in 2013, 5de in 2015, 6de in 2021, 10e in 2012

In 2018 verovert Swings zilver op de massastart bij de Olympische Winterspelen in Pyeonchang. — © REUTERS

Voorts haalde Swings ook nog een hele waslijst aan overwinningen en ereplaatsen tijdens de wereldbeker. Zo wist hij onder andere vijf keer een wereldbeker massastart te winnen en werd hij over alle disciplines heen acht keer tweede en vijftien keer derde. Hij veroverde ook twee keer zilver in de algemene rangschikking van de Wereldbeker (2015 en 2016).

Swings heeft ook drie nationale records op zijn naam staan in het langebaanschaatsen. Zowel op de 1.500, de 5.000 als de 10.000 meter reed geen enkele landgenoot ooit sneller. Ook op de ploegenachtervolging heeft hij het Belgisch record, samen met Ferre Spruyt en zijn broer Maarten Swings.

// Belgische records //

1500 m: 1:42.48 - gereden op 15 november 2015 in Calgary

5000 m: 6:08.76 - gereden op 3 december 2021 in Salt Lake City

10.000 m: 12:57.31 - gereden op 21 november 2015 in Salt Lake City

Ploegenachtervolging: 3:45.64 - gereden op 16 november 2013 in Salt Lake City

Met zijn ervaring in het skeeleren is de massastart het favoriete onderdeel van Swings met olympisch goud in 2022 als opperste bekroning. — © EPA-EFE

Ook in het skeeleren is Swings’ palmares om te duizelen. Op de wereldkampioenschappen veroverde Swings liefst 12(!) wereldtitels, 7 keer zilver en 6 keer brons. Op de EK’s deed hij zelfs nog straffer: 16 gouden medailles, 2 zilveren en 1 bronzen plak. En dat allemaal in een tijdspanne van vijf jaar. Tel dat op bij al zijn schaatsprestaties, en je krijgt een carrière om U tegen te zeggen. Respect, meneer de olympisch kampioen.