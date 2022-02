Bart Swings enorm blij na historische gouden medaille: “Ik zit in een droom”

“Ik zit een beetje in een droom. Ik besef niet dat ik geschiedenis geschreven heb.” Bart Swings kon het nauwelijks geloven dat hij in Peking op de massastart als eerste Belg ooit een individuele gouden medaille had veroverd op de Winterspelen.

“Ik kan niet wachten tot ik mijn vriendin hoor”, straalde Swings in de mixed zone. “Pas als ik haar en mijn ouders hoor, zal ik het een beetje beseffen. Het is zot. Ik heb hier zo lang alles voor gedaan. De laatste dagen waren zo zenuwslopend. Als het dan lukt…”

Swings klopte in de laatste rechte lijn de Koreanen Lee en Chung en de Amerikaan Mantia. Drie mannen die op papier sneller waren dan onze landgenoot. “Ik kan nog altijd niet geloven dat ik die eindsprint heb gewonnen. In die laatste bocht dacht ik vooral: blijven staan, blijven staan. Het kwam héél goed uit dat Lee onderdoor kwam in de laatste bocht. Dan kon ik op het rechte eind even uit het zog komen. Ik voelde dat ik meer snelheid had dan die twee Zuid-Koreanen en aan de meet had ik een halve meter over. Echt zot. Na al het werk die overwinning pakken. Ik begrijp het niet.”

Als topfavoriet nam Swings de volledige finale resoluut in handen. Hij dichtte zelf elk gaatje op de vele aanvallen die vooral uit Nederlandse hoek kwamen. “Ik had niet verwacht dat de Nederlanders zo goed op elkaar ingespeeld zouden zijn. Bergsma en Kramer gingen op de beurt. Ze hebben het mij niet cadeau gedaan. Ik dacht dan ook wel: ik ben hier al het werk aan het opknappen. Ik deed teken naar de anderen om over te pakken, maar ze kwamen niet. Ik had telkens vier man achter mij. Ik voelde mij in de halve finale al héél sterk en wou het vandaag niet weggeven aan een groepje dat wegreed. En dan moet je soms veel werk opknappen. Ik had op voorhand besproken met Jelle (Spruyt, zijn coach, nvdr.) dat ik zeker op drie à vier ronden van het einde niemand meer zou laten ontsnappen en op alles zou reageren. Want dat was een héél cruciaal moment. Maar toen viel het gelukkig stil. Bergsma had niet meer de energie om nog te demarreren. Daardoor kon ik rusten. Ik kon het melkzuur uit mijn benen laten en mij klaar maken voor de eindsprint. Het moment dat ik over de meet kwam was onbeschrijfelijk.”

Swings bezorgde België voor het eerst in 74 jaar een gouden medaille op de Winterspelen, de tweede ooit. “Ik heb hier zolang voor gewerkt, er alles voor gedaan. De laatste dagen waren zo zenuwslopend. Bij momenten vond ik wel rust, maar heel vaak dacht ik toch aan hoe mooi het zou zijn om die medaille te veroveren.”

“Besefte ook wel dat het niks kon worden”

In de aanloop naar de Spelen en ook in Peking liet Swings een beetje on-Belgisch verstaan dat enkel een gouden medaille goed genoeg zou zijn voor hem. Dat hij die enorme ambitie ook waar kan maken, was voor de kersvers olympisch kampioen dan ook een enorme oplucht. “ Het is ongelofelijk. Ik heb altijd gezegd dat ik voor goud zou gaan. Het was een ambitieus doel om vier jaar gemotiveerd naartoe te werken. Ik besefte wel in mijn achterhoofd dat het ook helemaal niks kon worden. Het was een gok om die gouden ambitie zo luidop uit te spreken, maar zo sta ik ook wel in het leven. Ik had ook kunnen zeggen: ik wil gewoon een medaille. Dat had ook prachtig geweest. Maar ik vind het mooi om voor iets hoger te gaan. Als dat dan lukt is het geweldig. Ik mag mij nu olympisch kampioen noemen.”